Luxembourg Minister of the Economy Franz Fayot (copyright: Ministry of the Economy)

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Il Lussemburgo ha stipulato un accordo strategico con l’Agenzia spaziale europea (ESA) per creare un “Centro europeo per l’innovazione delle risorse spaziali” (ESRIC, European Space Resources Innovation Centre). Si tratta di una struttura unica di questo tipo, che mira a diventare un centro di rinomanza internazionale per le competenze nei campi scientifico, tecnico, commerciale ed economico in relazione all’utilizzo di risorse spaziali per attività di esplorazione svolte sia da persone che da robot, oltre che per un’economia del futuro nello spazio.

Con sede nel Lussemburgo, l’ESRIC collaborerà con operatori internazionali pubblici e privati in questo settore per creare un polo di eccellenza per le risorse spaziali in Europa.

https://www.esric.lu/