Luxembourg Minister of the Economy Franz Fayot (copyright: Ministry of the Economy)

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Luxemburg is een strategisch partnerschap aangegaan met de European Space Agency (ESA) om een "European Space Resources Innovation Centre" op te richten, in afgekorte vorm ESRIC genaamd. ESRIC, uniek in zijn soort, wil een internationaal erkend expertisecentrum worden voor wetenschappelijke, technische, zakelijke en economische aspecten die verband houden met het gebruik van ruimteresources voor menselijke en robotverkenning, evenals voor een toekomstige ruimteconomie.

ESRIC, gevestigd in Luxemburg, zal samenwerken met publieke en private internationale spelers op dit gebied om een excellentie centrum te creëren voor ruimtevaartbronnen in Europa. De oprichting van ESRIC maakt deel uit van het Luxemburgse overheidsinitiatief SpaceResources.lu dat in 2016 werd gelanceerd om een ecosysteem te creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling van activiteiten die verband houden met de verkenning en het gebruik van ruimtevoorraden.

https://www.esric.lu/