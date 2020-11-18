富瑞宣佈與日本日興證券建立研究聯盟

紐約、香港、倫敦和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富瑞(Jefferies)今天宣佈，已與日本日興證券(SMBC Nikko Securities)建立研究聯盟。根據聯盟安排，日興證券將翻譯富瑞發佈的精選美國股票研究報告，並分發給日興證券的零售客戶。2020年機構投資者全美研究調查顯示，富瑞今年在美國排名第八，且在類似分析中經常名列前茅。

富瑞全球股票研究主管Pete Forlenza表示：「該聯盟反映了富瑞為全球客戶所設立的股票研究業務正快速增長。作為我們股票研究領域的一部分，富瑞直接涵蓋全球3,200多家公司，包括1,100多家美國公司，以及亞太地區幾個聯名品牌聯盟研究涵蓋的另外約700家公司，為富瑞的客戶提供強大且全面的區域性公司研究。與日興證券成立的新聯盟代表另一種創新方式，有助於接觸和服務全球客戶以及對富瑞在業界領先的美國股票研究感興趣的投資者。」

日興證券行政總裁兼產品行銷主管Makoto Nishioka表示：「我們相信，隨著我們的零售客戶對美國股票資產的興趣日益濃厚，美國專家編寫的分析師報告將變得更加重要。與富瑞設立研究聯盟，將加強我們為已經投資或考慮投資美國股票的客戶所提供的服務。我們很高興能夠滿足人們對美國股票的強烈興趣，同時我們將繼續擴充資訊以滿足客戶的需求。」

利用該研究聯盟，日興證券將建立新的翻譯平臺，將富瑞的研究報告轉換為日語，並與英語原版一起提供給客戶。首先將翻譯高知名度股票的研究報告，並逐步擴大到約100檔股票。該服務將首先通過日興證券的銷售人員提供，並最終通過電子郵件和Nikko EZ網站系統提供。

與日興證券建立聯盟，將進一步加強富瑞在亞洲不斷增長的股票研究業務。過去幾年，富瑞大幅擴張在亞洲地區的業務，增加了約200名富瑞員工，以加強為其全球機構客戶提供服務。

此前，富瑞曾與DBS Wealth of Singapore和標準銀行的SBG Securities達成類似安排，將富瑞精選股票研究報告分發給這些機構的某些客戶。

關於富瑞

富瑞集團(Jefferies Group LLC)是規模最大的獨立、全方位服務型全球投資銀行公司，總部位於美國。近60年來一直專注於為客戶提供卓越服務。富瑞在為投資者、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲與亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞集團是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全資子公司，後者是一家多元化的金融服務公司。

關於日興證券

日興證券(SMBC Nikko Securities)是日本大型證券公司，1918年成立時的公司名稱為Kawashimaya shoten。過去100年，日興證券通過在日本的140家分公司為客戶提供高品質的諮詢服務和解決方案。自2009年10月加入三井住友金融集團(TSE: 8316)以來，日興證券一直努力改善支援個人和公司客戶的能力，並提升作為全領域金融集團核心證券公司的能力。

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