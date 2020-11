FUSIONE E FINITURA ORA SOTTO UN UNICO TETTO IN LINCOTEK MEDICAL

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lincotek Medical, contract manufacturer leader a livello globale, ha recentemente riunito fusione e finitura sotto lo stesso tetto nel proprio stabilimento di Portland, Oregon, struttura che storicamente forniva servizi di fusione per una vasta gamma di clienti nel settore medicale. Ora, con la nuova linea di finitura all'avanguardia, Lincotek Medical farà un ulteriore passo avanti offrendo un approccio integrato davvero unico, dalla fusione al prodotto finito, il tutto in un unico posto.

Con questo investimento, l’azienda sarà in grado di fornire un servizio completo attraverso un processo economicamente vantaggioso con tempi di consegna più brevi possibili. Inoltre il sito potrà essere facilmente ingrandito per rispondere a qualsiasi ulteriore potenziale domanda. Il mercato globale delle protesi di ginocchio è ben consolidato e questa nuova soluzione integrata sarà di particolare interesse in termini di competitività e mitigazione del rischio per i clienti che lavorano in questo sofisticato settore.

L’impianto è completo e quasi pronto per essere utilizzato. Tutte le macchine sono state installate e saranno validate nelle prossime settimane.

La nuova organizzazione avendo l'intero processo - dalla progettazione alla fusione, alla consegna di un pezzo finito - in un unico flusso di produzione integrato - creerà enormi vantaggi per i clienti del settore ortopedico quali riduzione delle scorte a magazzino, migliori standard di qualità, significativa riduzione della complessità della catena di fornitura e maggiore affidabilità.

Oltre ad ampliare la struttura, sono state introdotte due nuovissime affilatrici per utensili, nonché un sistema operativo di finitura a trascinamento a tre stadi. Inoltre, Lincotek Medical ha investito in torni per la lucidatura e in un impianto di marcatura laser, che completano il già esistente servizio di passivazione.

Una seconda fase del progetto è già stata prevista, con la possibilità di arrivare potenzialmente a raddoppiare la capacità dello stabilimento.

MIKE MEIGGS, Presidente di Lincotek Medical negli Stati Uniti per le soluzioni di filiera integrata, ha commentato: “L'anno trascorso è stato dedicato alla creazione di un'offerta integrata con un vero modello di business "concept to launch" e ora siamo più che soddisfatti dei nostri progressi. Abbiamo effettuato significativi investimenti in ​​tecnologia nei nostri stabilimenti negli Stati Uniti con un programma di capitale volto a un totale aumento della capacità nei prossimi anni. Di conseguenza, siamo in grado di creare un servizio sempre più fluido e integrato per i nostri clienti".

Lincotek Medical | Lincotek Medical, con sede principale in Italia a Trento, è un contract manufacturer attivo a livello globale nei settori ortopedico, dentale, trauma e spinale. Lincotek Medical è la divisione medicale di Lincotek, gruppo di proprietà familiare che serve i mercati globali da oltre 45 anni e che oggi conta oltre 1.100 dipendenti distribuiti su 16 stabilimenti tra Europa, Nord America e Asia. Per maggiori informazioni visitare il sito internet lincotek.com