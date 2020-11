MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova heeft vandaag aangekondigd dat haar onovertroffen succes op de markt voor apotheek automatisering in 2020 dit trimester onverminderd voortduurt, met nieuwe zakelijke contracten die Deenova heeft gewonnen voor meerdere robots en meerjarige servicecontracten bij openbare aanbestedingen van Resah, Achat Hopital en Assistance Publique –Hôpitaux de Marseille Centre Hospitalier Conception en Centre Hospitalier de Tourcoing.

Loïc Bessin, Managing Director van Deenova in Frankrijk, verklaarde: “Het is een bewijs van het ongeëvenaarde marktmomentum van Deenova in 2020 om al onze beste prestaties ooit te bereiken, zelfs als deze moeilijke Covid-19-tijden, met nieuwe zakelijke robotcontracten bij vooraanstaande universitaire ziekenhuizen zoals APHM. 2020 is nog lang niet voorbij en het was al het beste jaar in de geschiedenis van Deenova Frankrijk.”

