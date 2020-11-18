Evolve Additive Solutions完成首宗商業銷售交易

明尼亞波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Evolve Additive Solutions Inc.今天宣佈完成首宗商業銷售交易。基於保密原因，並未揭露客戶名稱和銷售條款。Evolve專有的STEP（選擇性熱塑性電子照相製程）技術是全球第一個可隨時規模化量產的製造平臺。

該客戶購買的是SVP™ (Scalable Volume Production)系統，該系統採用STEP技術，將可提供工廠靈活性、上市時效性、供應鏈彈性，並能夠生產用傳統射出成型方法無法生產的產品。客戶應用包括使用多重色彩能力以及各種材料。

Evolve執行長兼創辦人Steve Chillscyzn表示：「這次全球系統銷售代表我們商業化道路上的重要里程碑。我們的第一位客戶不僅購買了SVP平臺，此次銷售的產品還包括軟體和材料。我們非常高興能夠與這家公司合作，看看利用我們的技術將如何幫助他們精簡效率、增加利潤，讓他們瞭解其網路中的使用情況。」

Evolve計畫於2021年第一季向客戶運交其首個系統。SVP平臺於2020年第三季推出，該公司目前正在接受訂單。

關於Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions的使命是生產創新的製造解決方案，協助客戶以革命性的新方式從事製造業務。Evolve以圍繞實際熱塑性塑膠生產應用的科技和解決方案積極開拓製造市場。其革命性的STEP技術和SVP平臺將充分發揮積層製造的優勢，從而徹底改進製造業務，為組織創造顛覆性的新業務模式。如欲瞭解公司最新資訊，請在LinkedIn和Twitter上關注Evolve。Evolve Additive Solutions總部位於明尼蘇達州明尼通卡，在紐約州羅徹斯特設有材料科技中心。

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