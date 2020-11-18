Evolve Additive Solutions完成首宗商业销售交易

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Evolve Additive Solutions Inc.今天宣布完成其首宗商业销售交易。出于保密原因，客户名称和销售条款没有披露。Evolve专有的STEP（选择性热塑性电子照相工艺）技术是全球第一个可随时规模化量产的制造平台。

该客户购买的是SVP™ (Scalable Volume Production)系统，该系统采用STEP技术，将为工厂带来灵活性、上市时效性、供应链弹性，并能够生产用传统注塑成型方法无法生产的产品。客户应用包括使用多重色彩能力以及各种材料。

Evolve首席执行官兼创始人Steve Chillscyzn表示：“这次全球系统销售标志着我们商业化道路上的重要里程碑。我们的第一位客户不仅购买了SVP平台，此次销售的产品还包括软件和材料。我们非常高兴能够与这家公司合作，看一看利用我们的技术将如何帮助他们精简效率、增加利润，让他们了解其网络中的使用情况。”

Evolve计划于2021年第一季度向客户交付其首个系统。SVP平台于2020年第三季度发布，该公司目前正在接受订单。

关于Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions的使命是生产创新的制造解决方案，帮助客户以革命性的新方式开展制造业务。Evolve以围绕实际热塑性塑料生产应用的技术和解决方案积极开拓制造市场。其革命性的STEP技术和SVP平台将充分发挥增材制造的优势，从而彻底改进制造业务，为组织实现颠覆性的新业务模式。如需了解公司最新资讯，请在LinkedIn和Twitter上关注Evolve。Evolve Additive Solutions总部位于明尼苏达州明尼通卡，在纽约州罗切斯特设有材料技术中心。

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