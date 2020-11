De burgemeester van Jeonju, Kim Seung-su, woont de pauselijke audiëntie die elke woensdag op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad plaatsvindt bij. Hij bezorgt paus Franciscus een in Jeonju Hanji gereproduceerde felicitatiebrief van de in 1904 door keizer Gojong naar het Vaticaan gestuurde felicitatiebrief om de opvolging van paus Pius X te vieren. (Foto: Business Wire)

De burgemeester van Jeonju, Kim Seung-su, woont de pauselijke audiëntie die elke woensdag op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad plaatsvindt bij. Hij bezorgt paus Franciscus een in Jeonju Hanji gereproduceerde felicitatiebrief van de in 1904 door keizer Gojong naar het Vaticaan gestuurde felicitatiebrief om de opvolging van paus Pius X te vieren. (Foto: Business Wire)

JEONJU, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--De reputatie van Jeonju Hanji (traditioneel Koreaans papier) die duizend jaar meegaat, verspreidt zich over de hele wereld. Nadat Jeonju Hanji het Vaticaan en het Louvre van Frankrijk had betoverd, werd hij onlangs geaccepteerd door het Central Institute voor de Restoration en Conservation of Archival en Library Heritage (ICRCPAL), een Italiaanse wereldleidende organisatie gespecialiseerd in papier, om geschikt te zijn voor gebruik in culturele herstel en instandhouding van eigendommen.

De traditionele Hanji wordt minutieus gemaakt door ambachtslieden met behulp van Koreaanse moerbeibast en staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit die meer dan duizend jaar meegaat, mits goed onderhouden. Dit wordt goed geïllustreerd door het behoud van Mugu Jeonggwang Dae Daranigyeong (Nationale schat 126 van de Republiek Korea), 's werelds oudste houtblokgedrukte geschrift gepubliceerd in de 8e eeuw, gedurende een periode van 1.300 jaar.

