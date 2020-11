Il sindaco di Jeonju, Kim Seung-su, ha partecipato a una delle udienze papali del mercoledì in piazza San Pietro, nella Città del Vaticano, consegnando a Papa Francesco una lettera di congratulazioni riprodotta su carta Jeonju Hanji, che era stata inviata al Vaticano nel 1904 dall’Imperatore Gojong per celebrare la successione di Papa Pio X. (Foto: Business Wire)

JEONJU, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--La reputazione della ‘Jeonju Hanji’, la tradizionale carta coreana in grado di durare un migliaio di anni, si sta diffondendo in tutto il mondo. Dopo essere riuscita ad affascinare il Vaticano e il Museo del Louvre in Francia, la Jeonju Hanji è stata recentemente accettata dall’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL), un’organizzazione italiana di prestigio mondiale specializzata nel campo della carta, e considerata idonea all’uso nel restauro e nella conservazione dei beni culturali.

Realizzata in modo meticoloso da esperti artigiani utilizzando la corteccia del gelso coreano, la tradizionale Hanji è nota per la sua eccezionale capacità di durare oltre un migliaio di anni se conservata in modo appropriato.

