JEONJU, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--La reputación de Jeonju Hanji (papel tradicional coreano), que dura mil años, se está extendiendo por todo el mundo. Tras haber cautivado al Vaticano y al Louvre de Francia, el Jeonju Hanji ha sido aceptado recientemente por el Central Institute for the Restoration and Conservation of Archival and Library Heritage (ICRCPAL), el instituto central para la restauración y conservación del patrimonio de archivos y bibliotecas italiano y organización líder a nivel mundial especializada en papel, para ser utilizado en la restauración y conservación de bienes culturales.

Fabricado meticulosamente por maestros artesanos a base de corteza de morera coreana, el Hanji tradicional es conocido por su excelente calidad, ya que puede durar más de mil años si se conserva bien.

