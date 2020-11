Véhicules électriques : Total va opérer les 2 300 points de recharge du réseau Bélib’ à Paris

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a remporté l’appel d’offres de la Mairie de Paris portant sur la modernisation et l’extension du parc de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, installées dans la capitale française. Le Conseil de Paris a ainsi confié à Total la gestion pour 10 ans de son réseau public de stations de recharge sur voirie.

Cette concession de services couvre la fourniture, l’installation et l’exploitation technique et commerciale du réseau de bornes publiques. Ce nouveau réseau, qui regroupe celui de Bélib’ -dont il reprend le nom- et l’ancien réseau Autolib’, comprendra à terme environ 2 300 points de recharge, soit une augmentation de 56 % par rapport à ceux actuellement en service.

Total s’engage ainsi à moderniser ces équipements et à installer des hubs de recharge rapide au sein de parkings souterrains. Total proposera des tarifs de recharge attractifs et adaptés aux différentes attentes des conducteurs de véhicules électriques, en complément d’un parcours client simple et efficace et d’une qualité et disponibilité de service garanties.

Total a également inscrit dans son offre le développement d’un parc de centrales solaires en France qui sera dédié à couvrir l’intégralité des besoins en électricité de ce réseau, permettant ainsi aux utilisateurs parisiens de bénéficier d’une recharge électrique 100% renouvelable pour leurs véhicules.

« Ce partenariat avec la Ville de Paris nous permet d’accélérer notre transformation vers un groupe multi-énergies. Nous nous réjouissons de la confiance accordée par la Mairie de Paris, en nous attribuant pour les 10 prochaines années la gestion et la modernisation du réseau Belib’ de recharge pour véhicules électriques. Après Amsterdam, Bruxelles et Londres, c’est ainsi une nouvelle agglomération européenne majeure qui s’appuie sur l’expertise de Total pour accompagner l’évolution des mobilités de ses concitoyens. A ce titre, notre promesse est de fournir à nos clients une recharge électrique 100% renouvelable et un service à la hauteur de leurs attentes. » souligne Alexis Vovk, Directeur général de la branche Marketing & Services de Total. « Cette offre sur le réseau Belib’ vient de plus compléter les services de mobilité électrique que Total déploie auprès de ses clients, particuliers comme professionnels : sur le lieu de travail, à domicile, dans l’espace public, dans les zones commerciales ou dans notre réseau de stations-service. »

Le futur réseau Bélib’ en chiffres

2 329 points de recharge, regroupant à terme :

270 points de recharge Belib’ déjà existants

1 830 points de charge neufs (d’une puissance de 7 kW)

140 points de charge neufs dédiés aux deux-roues motorisés (3 kW)

10 hubs de ’’recharge rapide’’, installés dans 10 parkings souterrains (50 kW)

