La société de technologie vocale ArkX Laboratories conclut un accord de vente européen avec Redtree Solutions

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--ArkX Laboratories, leader du marché des technologies avancées de capture vocale en champ lointain, a nommé Redtree Solutions, le plus grand représentant électronique paneuropéen de l’industrie des semi-conducteurs, comme représentant exclusif des ventes pour sa solution vocale EveryWord™ prête pour la production sur les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMEA).

Cette annonce coïncide avec la demande croissante des entreprises du Fortune 1000, des OEM et des start-ups de la région qui souhaitent commercialiser leurs produits et appareils intelligents à commande vocale. Le portefeuille EveryWord™ offre un chemin prêt pour la production apportant une expérience vocale inégalée tout en atténuant les risques, en réduisant les coûts de développement et en accélérant leur mise sur le marché.

Dotée des technologies SoundClear™ et FlexArray™ de Cirrus Logic, la gamme avancée de solutions de capture vocale prêtes pour la production d’ArkX surpasse les autres solutions existantes en matière de capture vocale en champ lointain et offre aux consommateurs une expérience vocale bien supérieure. Les produits sont compatibles avec Alexa et satisfont ou dépassent toutes les exigences pour les qualifications d’Amazon Voice Services (AVS). Outre Alexa, EveryWord™ est compatible avec d’autres plateformes telles que Google, Siri, Cortana, AliGenie, Baidu/Kitt.ai, Tencent et Sensory. Les solutions vocales EveryWord™ peuvent être personnalisées pour l’écosystème d’une entreprise et appliquées à une large gamme de produits, et notamment des haut-parleurs, barres de son, téléviseurs, appareils électroménagers, contrôleurs vocaux et gadgets. Pour les applications de maison intelligente, les modules peuvent être installés dans les hubs, les plafonds et les murs.

« Le portefeuille EveryWord d’ArkX résout les problèmes les plus difficiles auxquels sont aujourd’hui confrontés les OEM innovants, notamment la capture de voix à une plus grande distance, dans les coins, en présence de télévisions assourdissantes et d’autres environnements bruyants et réverbérants, sans avoir à réduire le volume de lecture », a déclaré Eric Bauswell, PDG d’ArkX. « EveryWord surpasse véritablement les performances des solutions vocales standard à champ lointain, à tel point que les consommateurs ne voudront plus jamais revenir à la technologie ‘ancienne’ ».

Couvrant 19 pays avec plus de 500 clients actifs, Redtree contribuera à accélérer la pénétration du marché d’ArkX Labs dans la région, en générant une plus grande notoriété des solutions de la société et en fournissant un support sur le terrain à la clientèle en expansion d’ArkX Labs.

« Nous avons été impressionnés par l’innovation et les performances supérieures en champ lointain des solutions EveryWord™. C’est un énorme pas en avant et certainement les meilleures solutions de champ lointain jamais vues sur le marché, au cours de plus de 10 ans d’expérience que nous avons dans ce segment », a déclaré Steve Judge, directeur général de Redtree Solutions. « L’ajout des solutions vocales EveryWord™ d’ArkX représente un ajout stratégique à notre portefeuille de composants électroniques, qui séduira nombre de nos clients opérant sur les marchés de la maison intelligente, des télécommunications à large bande, de la consommation, de la robotique, de l’automobile et de l’industrie. »

Michael Lang, vice-président exécutif d’ArkX, a ajouté : « L’expérience, l’expertise et la structure de soutien de Redtree constituent la solution idéale pour nous aider à nous développer au-delà des marchés nord-américains et asiatiques existants. »

Le portefeuille inclut le Module Audio Front End (AFE) EveryWord™, le module vocal EveryWord™ (système sur module + AFE), le kit de développement EveryWord™ et la pile logicielle EveryWord™.

La gamme de produits offre des avantages de performance évidents pour capturer des commandes vocales à partir de trois fois la distance standard, dans les coins, dans des environnements bruyants et réfléchissants, et sans réduire le volume de lecture. De plus, la technologie EveryWord™ offre une capacité unique d’identifier et de supprimer la parole de la télévision ou d’autres sources de bruit à un seul point.

La technologie EveryWord™ ne nécessite pas d’atténuation de la source pour une interaction fiable, fournit des géométries de réseau de microphones linéaires, circulaires, carrées, triangulaires ou en 3D et nécessite moins de microphones. Cette technologie offre un fonctionnement sur batterie à très faible puissance pour le déclenchement par la parole, et la flexibilité de placement des microphones permet des solutions encastrées, au plafond ou sur le tableau de bord. Le réseau de microphones 3D, par rapport aux autres approches de formation de faisceau linéaire, permet de réduire les angles morts et d’augmenter les performances, tout en incorporant moins de réseaux de microphones redondants pour la couverture.

À propos d’ArkX Laboratories

ArkX Laboratories, joint-venture entre le pionnier du développement de produits, Surfaceink, et le fabricant d’électronique grand public Ark Electronics USA, apporte une expérience vocale exceptionnelle sur le marché. Notre nouvelle génération de solutions avancées de capture vocale en champ lointain à hautes performances, dotées de la technologie Cirrus Logic et NXP, est pré-qualifiée pour Amazon et prête pour la production. ArkX offre aux entreprises Fortune 1000, aux OEM et aux start-ups qui veulent leurs propres produits IoT et appareils intelligents activés par la voix, la capacité de réduire leur temps et leurs coûts de développement et d’accélérer leur mise sur le marché, tout en atténuant le risque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.arkxlabs.com.

À propos de Redtree Solutions

Redtree Solutions est la plus grande société de représentation paneuropéenne de la région. Plus de 40 personnes fournissent des services, parlent les langues locales et couvrent 19 pays avec plus de 500 clients actifs. Redtree investit dans les technologies de nouvelle génération au profit de ses clients et est dévouée à leur succès. L’équipe d’application Redtree se consacre à aider ses clients à trouver l’architecture la plus optimisée pour leurs systèmes électroniques, avec l’aide des solutions et de l’expertise de leurs partenaires. Redtree est basée près d’Oxford, au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.redtree-solutions.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.