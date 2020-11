Thales e Damen vão construir Fragata Alemã do Futuro MKS 180

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Thales, líder global em tecnologia, e a holandesa Damen Schelde Naval Shipbuilding, assinaram neste mês um contrato de fornecimento e integração plena do Sistema de Missão e Combate da Thales para quatro fragatas da classe MKS 180 contratadas pela Marinha Alemã. O sistema será projetado pela Damen e totalmente construído por estaleiros alemães, sob a gestão do projeto da Damen.

Avaliado em € 1,5 bilhões, o contrato demonstra a posição de liderança da Thales na integração naval em todo o mundo. A parceria será executada pelos Centros de Excelência navais da Thales em Hengelo (Países Baixos), Kiel e Wilhelmshaven (Alemanha) em cooperação com um número substancial de subcontratadas alemãs.

A sustentação deste contrato é a cooperação comprovada das indústrias navais alemãs e holandesas, incluindo diversas oportunidades conjuntas para a Thales e Damen na Holanda, a fim de inovar em projetos de construção naval, muitas vezes com a participação do Ministério da Defesa dos Países Baixos. O projeto destaca a ambição da Thales de estabelecer uma maior cooperação com estaleiros e indústrias de parceria em programas navais europeus de ponta.

O Sistema de Missão e Combate da Thales inclui o abrangente Sistema de Gestão de Combate Tático e o Conjunto de Controle de Incêndios AWWS (Sistema Bélico Não Submerso), tecnologia bélica de última geração que ajuda tripulações de navios a conter e neutralizar ataques de saturação complexos, ao analisar e otimizar continuamente o ambiente tático e a mobilização de recursos. O contrato inclui quatro sistemas navais, serviços logísticos e diversos locais de teste e treinamento baseados em terra, bem como a opção de um ou dois navios adicionais.

O contrato também prevê uma combinação do AWWS com a APAR Bl2 (Radar de Matriz em Fase Ativa, na sigla em inglês), a versão evoluída do comprovado radar multifuncional AESA (Matriz Ativa Digitalizada Eletronicamente, na sigla em inglês) da Thales. Em 2019, a Thales assinou um contrato de desenvolvimento do AWWS para novas fragatas M para as marinhas belga e holandesa.

Nos últimos anos, a Thales firmou vários contratos de grandes cifras com as marinhas europeias da Organização do Tratato do Atlântico Norte (OTAN) graças à soluções inovadoras e à sua confiabilidade comprovada, tornando a Thales a parceira do sistema de combate naval da OTAN.

O primeiro navio da classe MKS 180 estará em operação em 2028. Todo o programa será executado durante mais de dez anos.

" Vencer um contrato tão substancial dentro da estrita estrutura de um sistema de pontuação objetivo reforça nossa posição de liderança mundial na integração naval de ponta. Graças às nossas capacidades inovadoras, a Marinha Alemã será capaz de executar tarefas atuais e futuras, que irão contribuir de modo substancial para a estabilidade em cenários operacionais em todo o mundo." Gerben Edelijn, Diretor Executivo da Thales nos Países Baixos.

" Como parceria do programa MKS 180, a Thales Deutschland não somente contribui a uma alta participação de valor agregado da Alemanha, mas também traz muitos anos de experiência em cooperação europeia e conhecimento comprovado em sistemas. Este programa irá criar novos empregos de alta qualidade na Alemanha, dentro de uma estrutura exemplar de cooperação europeia em defesa. Além disto, iremos contribuir para manter a capacidade operacional da Marinha Alemã no seu mais alto nível dentro da aliança", Dr. Christoph Hoppe, Diretor Executivo da Thales Deutschland.

" Estamos muito honrados com esta notícia, que consolida ainda mais nossa cooperação de longa data com a Marinha Alemã e a Damen. Agradecemos sinceramente a nossos clientes por sua contínua confiança. Este vultuoso contrato fortalece nossa posição como líder mundial em integração de sistemas navais de ponta. A Marinha Alemã terá o benefício de sistemas tecnológicos de ponta graças à diversidade de talentos da Thales." Patrice Caine, Presidente e Diretor Executivo da Thales.

Sobre a Thales

A Thales é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e de key technologies – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, espaço, transporte, identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de decisão.

Com 83.000 funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de € 19 bilhões em 2019 (considerando a inclusão da Gemalto em 12 meses).

Thales no Domínio Naval

Com mais de 50 anos de experiência como fornecedora de equipamentos, sistemas e serviços navais, a Thales oferece experiência incomparável e benefícios operacionais comprovados às forças navais em todo o mundo. A Thales entende como os assuntos navais e marítimos estão evoluindo hoje e faz uso destas percepções para ajudar a garantir o sucesso de uma extensa gama de missões navais a nível mundial. Os sistemas de defesa aérea, de superfície, de guerra contra submarinos bem como de proteção e segurança marítima da Thales estão agora atuando em mais de 50 marinhas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.