Evolve Additive Solutions verzekert zich van eerste commerciële verkoop

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Evolve Additive Solutions Inc., waarvan de bedrijfseigen STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process)-technologie het eerste productieklare fabricageplatform met opgeschaald volume ter wereld is, kondigde vandaag de afronding van hun eerste commerciële verkoop aan. Omwille van vertrouwelijkheid kunnen de naam van de klant en de voorwaarden van de verkoop niet bekend worden gemaakt.

De klant kocht het SVP™ (Scalable Volume Production)-systeem, dat wordt aangedreven door STEP-technologie en garant staat voor fabrieksflexibiliteit, marktintroductietijd, veerkracht in de toeleveringsketen en de fabricage van producten die anders niet zouden kunnen worden geproduceerd met traditionele spuitgietmethoden. De toepassingen van de klant omvatten het gebruik van meerkleurige capaciteiten en een breed scala aan materialen.

“Deze mondiale systeemverkoop markeert een significante mijlpaal in onze commercialisering,” verklaarde Steve Chillscyzn, CEO en oprichter van Evolve. “Onze eerste klant heeft niet alleen het SVP-platform gekocht; de verkoop omvat ook software en materialen. We zijn zeer verheugd om met deze organisatie samen te werken en te ontdekken hoe onze technologie hun doelmatigheid kan stroomlijnen, hun winst kan verhogen en hen inzicht kan geven in de benutting binnen hun netwerk.”

Evolve verwacht hun eerste systeem in het eerste kwartaal van 2021 aan de klant te zullen leveren. Het SVP-platform werd in het derde kwartaal van 2020 geïntroduceerd en het bedrijf accepteert momenteel bestellingen.

Over Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions is een organisatie met als missie het ontwikkelen van innovatieve fabricage-oplossingen die klanten in staat stellen om op revolutionaire nieuwe manieren te produceren. Evolve verlegt de grenzen van de fabricagemarkt met technologieën en oplossingen gericht op productietoepassingen met real-world thermoplasten. Hun revolutionaire STEP-technologie en SVP-platform zullen fabricage ingrijpend verbeteren en baanbrekende nieuwe verdienmodellen mogelijk maken voor organisaties door de volledige mogelijkheden van additieve productie te ontgrendelen. Volg Evolve op LinkedIn en Twitter voor bedrijfsupdates. Evolve Additive Solutions heeft zijn hoofdkwartier in Minnetonka, Minnesota en zijn materiaaltechnologiecentrum is gevestigd in Rochester, New York.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.