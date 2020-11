MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Evolve Additive Solutions Inc., la cui tecnologia brevettata STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process, Processo elettrofotografico termoplastico selettivo) è la prima piattaforma per il settore manifatturiero al mondo pronta per la produzione in serie e in scala, ha annunciato oggi di aver concluso la sua prima vendita commerciale. Per motivi di riservatezza il nome del cliente e i termini della vendita non possono essere divulgati.

Il cliente ha acquistato il sistema di produzione in serie scalabile SVP™ (Scalable Volume Production), che è basato sulla tecnologia STEP e fornirà flessibilità degli stabilimenti, accelerazione della commercializzazione e flessibilità della filiera, oltre a produrre prodotti che non possono essere realizzati meditante i metodi tradizionali di stampaggio a iniezione.

