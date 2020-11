Con l’APHM, Deenova batte il record nel mercato dell’automazione farmaceutica in Francia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha annunciato che il suo insuperabile successo nel mercato dell’automazione farmaceutica del 2020 continua imbattuto anche in questo trimestre, grazie ai nuovi contratti vinti da Deenova per la fornitura di svariati robots e per dei contratti di servizio pluriennali in seguito a gare d’appalto pubbliche istituite dal Resah, dall’Achat Hopital, dall’Assistance Publique–Hôpitaux de Marseille Centre Hospitalier Conception e infine dal Centre Hospitalier de Tourcoing.

Loïc Bessin, Amministratore Delegato di Deenova-Francia ha dichiarato: “È una testimonianza dello slancio senza precedenti del mercato di Deenova nel 2020, aver già raggiunto i nostri migliori risultati di sempre, anche in questi difficili tempi di Covid-19, grazie a nuovi contratti per la fornitura di robot e contratti di servizio presso prestigiosi ospedali universitari quali l’APHM. Il 2020 non è ancora finito ed è già stato l'anno migliore nella storia di Deenova-Francia.”

L’APHM (Marseille Public University Health System) è il terzo ospedale più grande in Francia e il più grande centro sanitario nella regione Provenza – Alpi - Costa Azzurra. L’APHM offre i più alti standard di competenze cliniche e assistenza infermieristica attraverso 4 ospedali, 3.400 posti letto, un fatturato di 1,25 miliardi di euro, 81 sale operatorie e 2.000 medici.

Il Centre Hospitalier de Tourcoing è un ospedale regionale con 975 posti letto, vicino al confine con il Belgio, e membro del gruppo GHT Lille Métropole Flandre Intérieure. Serve una superficie di 230 comuni, con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti.

Il Resah è un gruppo di interesse pubblico (GIP) il cui obiettivo è quello di supportare la condivisione e la professionalizzazione degli acquisti nel settore sanitario, pubblico e privato senza scopo di lucro, attraverso la sua piattaforma per gli appalti pubblici Achat Hopital .

Christophe Jaffuel, Direttore commerciale di Deenova, ha aggiunto: "Sono estremamente lieto di continuare a vedere gli eccellenti progressi che il team di vendita sta realizzando in Francia quest'anno, superando chiaramente le aspettative di Deenova per il 2020 e battendo i record aziendali di tutti i tempi in Francia, considerando oltretutto le difficoltà e le sfide intrinseche che la tragedia del Covid-19 sta causando nel mio amato paese in questo momento. "

Deenova è il principale fornitore indiscusso di soluzioni meccatroniche combinate (robotiche e di automazione) per la gestione a circuito chiuso dei farmaci e per la tracciabilità dei dispositivi medici, basata su tecnologia RFID, nel settore sanitario, sempre e ovunque. Le soluzioni uniche e pienamente integrate di Deenova hanno contribuito, e sempre più contribuiranno, ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli erogatori di prestazioni sanitarie: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, aumentando la produttività e migliorando la logistica, riducendo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici impiantabili e monouso, con un risparmio atteso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.