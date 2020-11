Damen and Thales bouwen het toekomstige Duitse MKS 180 fregat

HENGELO, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales hebben gisteren, 17 november, het contract ondertekend voor de levering en integratie van het Thales Mission and Combat System voor de vier MKS 180 schepen die, onder projectmanagement van Damen, gebouwd worden voor de Duitse Marine.

Dit contract, met een waarde van € 1,5 mrd, illustreert de leidende positie van Thales op het gebied van marine-integratie capaciteiten. Het contract wordt uitgevoerd door de expertisecentra van Thales in Hengelo en in Kiel en Wilhelmshaven, samen met een aantal Duitse onderaannemers.

Aan dit contract lag de jarenlange samenwerking tussen Duitse en Nederlandse marine-industrieën ten grondslag, inclusief tal van gezamenlijke projecten die Damen en Thales hebben uitgevoerd op het gebied van innovatieve marine-scheepsbouw. Hierbij was vaak het Nederlandse Ministerie van Defensie betrokken. Dit project onderstreept de ambitie van Damen en Thales voor verdere samenwerking met scheepswerven en industriële partners voor Europese high-end marineprogramma’s.

Het Mission and Combat Systeem van Thales omvat het Tacticos Combat Management Systeem en het AWWS (Above Water Warfare System) vuurleidingscluster. Het contract behelst leveranties voor vier schepen, logistieke diensten en de inrichting van enkele test- en training locaties op land.

AWWS is een grensverleggend vuurleidingscluster dat de bemanning van het schip in staat stelt om zich te verdedigen tegen complexe verzadigingsaanvallen, door het continu analyseren en optimaliseren van de tactische omgeving en de inzet van middelen. AWWS wordt gecombineerd met APAR Bl2, de doorontwikkelde versie van Thales’ bewezen AESA multi-functieradar. In 2019 tekende Thales een contract voor de ontwikkeling van AWWS voor de opvolger van de Belgische en Nederlandse M-fregatten.

In de afgelopen jaren heeft Thales een aantal grote contracten gewonnen met Europese NAVO marines, dankzij innovatieve oplossingen en een bewezen betrouwbaarheid als industriële partner. Deze contracten hebben Thales de feitelijke marine combat system partner gemaakt van de NAVO.

Het eerste schip van de MKS 180 klasse zal in 2028 operationeel zijn. Het hele programma heeft een lengte van tien jaren.

“ Het winnen van zo’n groot contract in het strikte kader van een objectief beoordelingssysteem, versterkt onze wereldwijd leidende positie op het gebied van high-en marine integratie. Dankzij onze innovatieve kracht kunnen we de Duitse Marine in staat stellen om haar huidige en toekomstige taken uit te voeren en zo bij te dragen aan de stabiliteit in de desbetreffende regio’s.” Gerben Edelijn, CEO of Thales Netherlands.

“ Wij zijn zeer vereerd met deze overeenkomst die onze langdurige samenwerking met de Duitse Marine en met Damen verder versterkt. Wij danken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit enorme contract verstevigt onze leidende positie wereldwijd in high-end marine systemintegratie. Onze ultramoderne systemen, mogelijk gemaakt door de enorme know-how bij Thales, staan ten dienste van de Duitse Marine”. Patrice Caine, Chairman and CEO of Thales.

* APAR: Active Phased Array Radar

* AESA: Active Electronically Scanned Array

Thales

Thales (Euronext Paris: HO) geeft wereldwijd gestalte aan de samenleving van morgen. De Groep levert oplossingen, diensten en producten aan klanten actief in lucht- en ruimtevaart, transport, cybersecurity, beveiliging en defensie. Met 83.000 medewerkers in 68 landen, genereerde Thales een order intake van € 19 mrd in 2019 (op proforma basis, inclusief Gemalto 12 maanden)

Thales investeert in digitale innovaties - connectivity, big data, kunstmatige intelligentie en cybersecurity — technologieen die steun verlenen aan bedrijven, organsiaties en overheden op kritieke momenten.

Thales in de marine markt

Met meer dan 50 jaar ervaring als leverancier van marinesystemen en –diensten, levert Thales aan marines over de hele wereld ongeevenaarde expertise en bewezen operationele voordelen. Thales kent marines, weet hoe de wereld van marines evolueert en gebruikt deze kennis om bij te dragen aan het succes van een breed scala aan marinemissies op alle zeeën en oceanen. De systemen van Thales voor luchtverdediging, oppervlakteverdediging, onderzeebootbestrijding en maritieme veiligheid, zijn operationeel bij meer dan 50 marines.

Thales in Nederland

In Nederland biedt Thales werk aan ongeveerl 2.200 medewerkers in Hengelo, Enschede, Huizen, Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Breda. Zij dragen bij aan de ontwikkeling, productie en integratie van complexe systemen voor defensie, transport en security, zoals Comand & Control, de pinpas voor openbaar vervoer, militaire communicatie en cyber security.

