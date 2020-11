SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--ArkX Laboratories, prestigioso fornitore di avanzate tecnologie di acquisizione vocale in campo lungo, ha nominato Redtree Solutions, la maggiore azienda elettronica paneuropea del settore dei semiconduttori, come rappresentante di vendita esclusivo nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (area EMEA) per la propria soluzione vocale EveryWord™ pronta per la produzione.

L’annuncio coincide con la crescente domanda da parte di aziende Fortune 1000, produttori di apparecchiature originali e startup della regione, che desiderano immettere sul mercato i propri prodotti e dispositivi intelligenti a comando vocale. Il portafoglio EveryWord™ offre un percorso pronto per la produzione in grado di offrire esperienze di interazione vocale senza pari mitigando al contempo i rischi, riducendo i costi di sviluppo e accelerando i tempi di commercializzazione.

Basata sulle tecnologie SoundClear™ e FlexArray™ di Cirrus Logic, l’avanzata linea di soluzioni di acquisizione vocale pronta per la produzione di ArkX si rivela superiore ad altre soluzioni di acquisizione vocale in campo lungo esistenti, ed è in grado di offrire ai consumatori esperienze di interazione vocale decisamente superiori.

