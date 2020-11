SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--ArkX Laboratories, een toonaangevende leverancier van geavanceerde far-field spraakopname technologie, heeft Redtree Solutions, de grootste pan-Europese elektronische vertegenwoordiger in de halfgeleidersector, aangesteld als de exclusieve verkoopvertegenwoordiger voor zijn productieklare EveryWord™ spraakoplossing in de markt van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Deze aankondiging valt samen met de groeiende vraag van Fortune 1000-bedrijven, OEM’s en start-ups in de regio die hun spraakgestuurde slimme producten en apparaten op de markt willen brengen. Het EveryWord™ -portfolio biedt een productieklaar pad dat een ongeëvenaarde spraakervaring biedt, terwijl risico’s worden beperkt, ontwikkelingskosten worden verlaagd en hun time-to-market wordt versneld.

