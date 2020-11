DCI Fujitsu e EdgeUno Power com Capacidade de até 800G na Colômbia

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Fujitsu Network Communications, Inc. e o provedor de serviços de rede EdgeUno anunciaram hoje que a EdgeUno implementou com sucesso a plataforma Fujitsu 1FINITY™, expandindo rapidamente a capacidade em uma rede de interconexão de data center (DCI) de alta velocidade e alto desempenho na Colômbia para cumprir o cronograma apertado de um novo contrato acordo de nível de serviço empresarial (SLA).

Como um provedor multinacional líder de infraestrutura como serviço (IaaS), serviços de data center e internet de alta velocidade, a EdgeUno oferece serviços de entrega de conteúdo de ponta para empresas de todos os tamanhos que exigem o máximo em velocidade e confiabilidade. A EdgeUno implantou blades Fujitsu 1FINITY T100 Transport em uma configuração ponto-a-ponto 4 × 200G para conectar data centers na capital colombiana de Bogotá, criando uma rede de capacidade 800G de última geração na região.

Com a arquitetura plug-and-play da plataforma Fujitsu 1FINITY, a EdgeUno foi capaz de implantar e provisionar o sistema em poucas horas para garantir um novo cliente valioso. E, uma vez que nenhum outro provisionamento é necessário para adicionar mais clientes à rede DCI de alta velocidade, a EdgeUno está preparada para crescimento futuro em toda a região.

“Graças à implantação rápida e capacidade de ativação simples e confiável da infraestrutura de transporte da Fujitsu, fomos capazes de conectar com eficiência e rapidez os principais pontos de presença em Bogotá”, disse Mehmet Akcin, CEO da EdgeUno. “Os blades 1FINITY foram muito fáceis de adicionar à nossa rede de data center, permitindo-nos escalar rapidamente a capacidade, mantendo nossa reputação de entrega de serviços de dados com a menor latência e maior disponibilidade.”

“Projetamos a plataforma modular 1FINITY para permitir agilidade, eficiência e desempenho incomparáveis ​​nas redes desagregadas de hoje, equipando os provedores de serviços com a tecnologia de ponta de que precisam para serem os primeiros no mercado”, disse Doug Moore, presidente e diretor executivo da Fujitsu Network Communications, Inc. “A implantação dos blades de transporte 1FINITY T100 oferece à EdgeUno uma vantagem competitiva significativa em velocidade, confiabilidade e capacidade.”

Sobre a Fujitsu

A Fujitsu é a principal empresa japonesa de tecnologia de informação e comunicação (TIC) que oferece uma completa linha de serviços, soluções e produtos de tecnologia. Cerca de cento e trinta mil funcionários da Fujitsu apoiam consumidores em mais de cem países. Usamos nossa experiência e o poder da TIC para formar o futuro da sociedade com nossos consumidores. A Fujitsu Limited (TSE:6702) informou lucro consolidado de 3,9 trilhões de ienes (US$ 35 bilhões) para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020. Para obter mais informações, acesse www.fujitsu.com.

Sobre a Fujitsu Network Communications Inc.

A Fujitsu Network Communications, Inc. é fornecedora líder de soluções de transformação digital para operadoras de rede, provedores de serviços e provedores de conteúdo em todo o mundo. Combinamos o melhor hardware, software e serviços da classe com experiência em vários fornecedores para permitir economia de custos, entrega de serviços mais rápida e melhor desempenho da rede. Trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes e parceiros do ecossistema, projetamos, construímos, operamos e mantemos redes melhores para o mundo conectado. Para obter mais informações, consulte http://us.fujitsu.com/telecom ou conecte-se conosco no LinkedIn em www.linkedin.com/company/Fujitsu-network-communications.

Sobre a EdgeUno

A EdgeUno é a sua chave para a América Latina. Com foco na entrega de soluções turnkey para empresas que estão se expandindo no mercado latino-americano ou aumentando sua presença existente, a EdgeUno oferece uma abordagem de atendimento ao cliente focada na solução de seus problemas para que você possa se concentrar no que você faz melhor, seu negócio.

Se você precisa de um data center para hospedar sua infraestrutura ou conectividade nas principais cidades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México ou Peru, a EdgeUno é o único parceiro de que você precisa para habilitar seus negócios na América Latina. Fornecemos servidores bare-metal, computação em nuvem, mãos remotas inteligentes e serviços de conectividade de alta disponibilidade, baixa latência e alta capacidade, como IP Transit, peering local, ondas de metrô, ondas de longa distância, MPLS e fibra escura em toda a América Latina. Visite www.edgeuno.com para mais informações e siga-nos no LinkedIn www.linkedin.com/company/edgeuno.

