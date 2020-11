BANGALORE, India & HEIDELBERG, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, advies en bedrijfsprocessen, en SNP Schneider-Neureither & Partner SE , een wereldwijd toonaangevende leverancier van softwareoplossingen voor digitale transformatieprocessen en geautomatiseerde datamigratie, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan om klanten te helpen bij het versnellen van hun transformatie naar het bedrijf.

Als onderdeel van het partnerschap zal Wipro gebruikmaken van het CrystalBridge® data transformatieplatform van SNP en de BLUEFIELD™-benadering om klanten wereldwijd een flexibele, snelle en veilige migratie naar SAP S/4HANA® te bieden. Door middel van vooraf gedefinieerde scenario’s stelt het platform organisaties in staat het optimale transformatietraject te evalueren en te simuleren, waardoor de inspanningen worden verminderd en de voorspelbaarheid van de resultaten wordt vergroot. Beide bedrijven zullen ook een ‘Transformation Competence Center’ bouwen dat Wipro-consultants zal trainen en certificeren voor het gebruik van de BLUEFIELD™ transformatiebenadering aangedreven door CrystalBridge®.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.