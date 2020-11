BANGALORE, India, e HEIDELBERG, Germania--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, e SNP Schneider-Neureither & Partner SE, importante fornitore globale di soluzioni software per i processi di trasformazione digitale e la migrazione automatizzata dei dati, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso di trasformazione aziendale.

Come parte di questa collaborazione, Wipro userà la piattaforma di trasformazione dei dati CrystalBridge® e l’approccio BLUEFIELD™ di SNP per offrire a clienti in tutto il mondo una migrazione a SAP S/4HANA® flessibile, veloce e sicura.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.