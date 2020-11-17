齐鲁制药与ABEC延续大规模生物反应器合作伙伴关系

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)—全球领先的生物制药生产整体解决方案和服务供应商ABEC今天宣布，齐鲁制药有限公司(Qilu Pharmaceutical Co.)再次选择ABEC，以迅速扩大其位于中国山东省济南市的cGMP生产工厂的产能。ABEC将交付数套大规模不锈钢细胞培养生物反应器。齐鲁先前安装的ABEC大规模生物反应器是目前中国运营中的最大的生物反应器。

为了支持强大的单克隆抗体产品管线，齐鲁目前拥有中国最大的生物反应器总产能，此次产能扩充将进一步延续上述领先地位。新的生物反应器系列将安装在齐鲁生物医药产业园，该园区是中国最大的生物制药工业园区之一。鉴于ABEC出色的工艺性能、对货期的一贯遵守以及长期的服务与支持，自2009年以来，齐鲁一直选择与ABEC合作。ABEC在大型生物反应器工程、设计和制造方面的经验可追溯到20世纪90年代初，在业内无可比拟。这些经验加上对行业领先产能的不断投资，能够确保满足齐鲁大举扩充产能和加快上市时间的要求。

齐鲁制药首席执行官李燕表示：“作为中国领先的跨国制药公司，齐鲁致力于为全世界的患者提供高质量的产品。ABEC的持续支持使我们能进一步发展我们的世界级cGMP生产设施。”

ABEC总裁兼首席执行官Scott Pickering表示：“我们很荣幸能延续与齐鲁制药的长期伙伴关系。齐鲁是生物制药市场的领导者，能为他们的成功做出十多年的贡献，我们感到十分自豪。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为全球生物制药行业提供整体解决方案和服务的领导者。全球制药企业和生物技术公司中的大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所生产。经验丰富、内部实力齐全、定制化的灵活方式、长期信誉等诸多特点成就了ABEC在行业中独特的价值。无论是扩大产能，还是升级现有设备，ABEC的交钥匙解决方案和服务支持都能够在减少总成本、缩短上市时间的同时保证最大产能。如需了解关于ABEC的更多信息，请访问abec.com，发送邮件至info@abec.com或在LinkedIn上关注ABEC。

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