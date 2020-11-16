Elliptic Labs签署首份物联网客户许可合同

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在标志着Elliptic Labs（OSE：ELABS-ME）正式进入物联网市场的突破性宣言中，该公司宣布日前已赢得一份合作协议，将其软件授权给亚洲的一家大型智能家电OEM厂商。 该许可使得OEM厂商可将Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器技术集成到其生产的智能冰箱系统中。

该OEM打造的智能冰箱拥有大型显示屏，可用于观看电视、在线购物和播放音乐。 通过获得Elliptic Labs的AI虚拟手势传感器和AI虚拟存在传感器的许可，OEM厂商将为其智能冰箱界面添加前所未有的情境感知、无接触手势交互等智能功能，从而最大程度地改善用户体验。

AI 虚拟存在检测传感器使智能冰箱的屏幕可根据用户距离打开或关闭，而AI虚拟手势交互传感器可使用户通过无接触手势交互，来翻看他们正在查阅的食谱；切换播放音乐；或浏览他们正在访问的网站。 这些虚拟软件传感器共同消除了触摸屏的需要，通过减少细菌与食物间的传播以及污染屏幕，大大提高了屏幕的清洁度并提高了用户安全性。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“ 如本协议所示，Elliptic Labs的虚拟智能传感器软件的创新、功能和价值正在推动我们传统市场和新垂直市场的强劲增长。行业领先的OEM厂商都清楚了解创新对他们的持续成功至关重要，这也是与我们达成合作来提高其用户体验质量的重要原因。越来越多的智能冰箱拥有大屏幕以扩展其可用性，从而使诸如观看电视、在线购物和播放音乐等行为变成可能。将我们的AI虚拟智能传感器载入这些智能冰箱，可简化并改善人们解锁这些新体验的方式。”

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利是在挪威开发的，完全归公司所有。