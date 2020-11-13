Kanbanize使Instana能夠加快成長並改善分散的工程團隊的價值傳遞

保加利亞索菲亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kanbanize和Instana今日宣佈，Instana的全球工程團隊已透過應用由Kanbanize提供支援的看板(Kanban)作業方式加快成長並獲致流程穩定性。Kanbanize是用於敏捷專案管理的數位看板平臺解決方案，而Instana則是適用於雲端原生和微服務應用程式的應用程式效能監控(APM)和可觀測性解決方案領域的一流提供商。

Instana一直在為其美國和歐洲的超過15支工程團隊尋求提高專案可見性的方法，在此過程中，看板的演進式流程改進方法可實現組織的永續發展吸引了Instana的注意。看板和Kanbanize的引進使Instana可以即時瞭解全球工程作業情況。此外，它使這些團隊能夠獲致流程穩定性，專注於價值傳遞，以及將持續改進工作制度化。Instana還：

將流程轉變為拉動式系統，使團隊能夠控制其工作流程並協助穩定需求波動，從而改善流程的可預測性。

使團隊從繁重的人工作業中成功解脫，並將他們的資源集中於透過流程自動化來傳遞客戶價值。

引進資料驅動的持續改善工作，並利用Kanbanize的報告和分析功能，建立必要的回饋循環。

Instana工程總監Nils Wloka表示：「如果只涉及可見性，您可能會放棄使用任何任務追蹤器，但是如果您很重視它，關閉回饋循環並協助團隊做出明智的資料驅動型決策，那麼Kanbanize則是顯而易見的適合工具。」

Instana目前正在對在整個價值鏈中擴大看板普及的方案進行評估，目的是在組織層面加強適應目標。

您可以在此處閱讀完整的Kanbanize和Instana案例研究。

關於Kanbanize

Kanbanize是用於高效專案管理和交付的一流看板平臺。它可以幫助管理人員獲得所有專案的可見性，使規劃與執行相關聯，以及為交付工作流程的持續最佳化提供指導。考慮到規模，Kanbanize可以輕鬆地從單一交付團隊擴大為策略性組合。如欲瞭解更多詳情，請點選此處。

關於Instana

Instana是適用於雲端原生微服務應用程式的可觀測性和應用程式效能管理解決方案領域的一流提供商。公司的企業可觀測平臺由自動化APM提供支援，可提取所有可觀測性指標，追蹤每個請求，並連續自動地分析所有流程，進而將可操作的資訊以及完整的情境提供給開發運維團隊(Dev+Ops)，以協助他們改善應用程式效能和管道。如欲瞭解更多詳情，請造訪此處。

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