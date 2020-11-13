Kanbanize使Instana能够加快增长并改善分散的工程团队的价值传递

保加利亚索菲亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kanbanize和Instana今日宣布，Instana的全球工程团队已通过应用由Kanbanize提供支持的看板(Kanban)实践加快增长并实现流程稳定性，Kanbanize是敏捷项目管理数字看板平台解决方案，而Instana则是适用于云原生和微服务应用的应用性能监控(APM)和可观测性解决方案领域的领先提供商。

Instana一直在为其美国和欧洲的超过15支工程团队寻求提高项目可见性的方法，在此过程中，看板的演进式流程改进方法可实现组织的可持续发展吸引了Instana的注意。看板和Kanbanize的引入使Instana可以即时了解全球工程运营情况。此外，它使这些团队能够实现流程稳定性，专注于价值传递，以及将持续改进工作制度化。Instana还：

将流程转换为拉动系统，使团队能够控制其工作流程并帮助稳定需求波动，从而提高了流程的可预测性。

使团队从繁重的手工作业中成功解脱，并将他们的资源集中在通过流程自动化实现客户价值上。

引入了数据驱动的持续改进工作，并利用Kanbanize的报告和分析功能，建立了必要的反馈循环。

Instana工程总监Nils Wloka表示：“如果只涉及可见性，您可能会放弃使用任何任务跟踪器，但是如果您很重视它，关闭反馈循环并帮助团队做出明智的数据驱动决策，那么Kanbanize则是显而易见的适合工具。”

Instana目前正在对在整个价值链中扩大看板普及的方案进行评估，目的是在组织层面更好地适应目标。

您可以在此处阅读完整的Kanbanize和Instana案例研究。

关于Kanbanize

Kanbanize是用于高效项目管理和交付的领先看板平台。它可以帮助管理人员获得所有项目的可见性，将规划与执行相关联，以及为交付工作流程的持续优化提供指导。考虑到规模，Kanbanize可以轻松地从单个交付团队扩展到战略投资组合。如需了解更多详情，请点击此处。

关于Instana

Instana是适用于云原生微服务应用的可观测性和应用性能管理解决方案领域的领先提供商。公司的企业可观测平台由自动化APM提供支持，可提取所有可观测性指标，跟踪每个请求，并连续自动地分析所有流程，进而将具有可操作的信息以及完整的情境提供给开发运维团队(Dev+Ops)，以帮助他们优化应用程序性能和管道。如需了解更多详情，请访问此处。

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