Zoho宣佈與塔塔顧問服務公司締結合作關係

印度清奈和德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球科技公司Zoho今日宣佈與塔塔顧問服務公司(TCS)建立策略性聯盟，以提供卓越的客戶關係管理、IT服務管理及電子商務解決方案，為大型企業解決問題。這一聯盟合作關係將結合Zoho產品組合的廣度和深度與TCS在科技主導的諮詢和業務整合服務方面的數十載經驗和領域專業知識。Zoho和TCS將透過科技與業務目標的更強大結合、解決方案之間的更高透明度，以及更高的營運效率，共同推動全球組織的成長。

TCS是企業業務方面值得信賴的顧問和整合商，擁有由不同客戶構成的廣泛網路。TCS透過其在客戶體驗(CX)策略、設計、客戶見解、行銷、銷售和服務轉型方面的能力，協助客戶改善他們的顧客體驗。結合Zoho的統一資料模型與TCS的技術專長和專業知識，各組織將受益於更快、更加無縫的創新功能，進而提升客戶體驗。Zoho包含超過45種應用程式的組合植基於單一科技堆疊，因此，包括人工智慧(AI)、統一搜尋、強大的分析等服務都在所有應用程式中承襲，可為企業提供無與倫比的價值，同時解決了複雜的整合挑戰。

作為進入點，組織可以部署Zoho的無縫、集中式客戶體驗平臺CRM Plus，該平臺將所有面對客戶的團隊統一放入單一介面中，提供端到端、即時的情境智慧。該平臺利用Zoho強大的分析和AI引擎，為全通路的客戶參與、人氣收集和分析以及規範性行為樹立新標竿。

Zoho Corporation共同創辦人兼執行長Sridhar Vembu表示：「TCS擁有以業務為導向的顧問服務和企業轉型方法。Zoho為其科技採用相同的方法，提供一流業務應用程式和服務構成的垂直整合平臺。我們相信，透過TCS在46個國家的市場業務版圖和影響力，全球更多企業組織將受益於Zoho的深層科技堆疊和一流應用程式。」

TCS企業應用程式服務的客戶體驗管理全球負責人Aarti Devi表示：「企業正紛紛採用同類最佳的套裝產品來提供客戶服務功能，因為它們能夠提供所需的數位功能和靈活性，可在適宜的時機打造適合且吸引人的客戶體驗。我們很高興能與Zoho合作，協助他們的客戶尋求新的創新和成長機會。」

Zoho與TCS結盟將使全球企業組織能夠在任何地方（無論是遠距、辦公室內還是兩者兼有）實現新的收入機會、提高經營效率，並推動企業成功。

關於塔塔顧問服務有限公司(TCS)

塔塔顧問服務公司是專業從事IT服務、顧問服務和商業解決方案的公司，過去的50年裡，一直與許多全球規模最大的企業在企業轉型方面保持合作。TCS透過其獨特的Location Independent Agile™交付模式（該模式是軟體開發領域公認的卓越基準），為企業提供一系列以諮詢為主導、具有認知力的整合型商業、科技和工程服務和解決方案組合。

TCS為印度最大的跨國企業集團塔塔集團旗下公司，在全球46個國家擁有超過453,000名訓練有素的顧問。在截至2020年3月31日的會計年度，塔塔顧問服務公司的合併後營收達到220億美元。該公司在BSE（前孟買證券交易所）和印度國家證券交易所(National Stock Exchange)上市。TCS對氣候變遷的積極主動態度，以及在世界各地社區進行的屢獲殊榮的工作，使TCS在主要永續發展指數中均佔有一席之地，例如道瓊永續發展指數(DJSI)、MSCI全球永續發展指數和富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)。如欲瞭解詳情，請造訪www.tcs.com。

關於Zoho

Zoho Corporation擁有超過45款App，涵蓋幾乎所有主要業務類別，包括銷售、行銷、客戶支援、會計和後臺作業，以及一系列生產力和合作工具，是全球最多產的軟體公司之一。

Zoho是一家獲利型私人企業，擁有超過8,000名員工。Zoho總部位於德州奧斯汀，國際總部設在印度清奈。其他辦事處分別位於美國、印度、日本、中國、新加坡、墨西哥、澳洲、荷蘭和阿拉伯聯合大公國。

Zoho尊重用戶隱私，且在其業務的任何部分都未添加廣告收入模式，包括其免費產品。全球數十萬家企業的逾6,000萬用戶每天依賴Zoho經營自身業務，包括Zoho本身。查詢詳情，敬請造訪www.zoho.com。

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