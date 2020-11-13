Zoho宣布与塔塔咨询服务公司缔结合作关系

印度金奈和德州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球科技公司Zoho今日宣布与塔塔咨询服务公司(TCS)建立战略联盟，以提供卓越的客户关系管理、IT服务管理及电子商务解决方案来解决大型企业存在的问题。这一联盟合作关系将Zoho产品组合的广度和深度与TCS在技术主导的咨询和业务整合服务方面数十载经验和领域专业知识相结合。Zoho和TCS将合力通过技术与业务目标的更强大结合、解决方案之间的更高透明度，以及更高的运营效率，共同推动全球组织增长。

TCS是企业业务方面值得信赖的顾问和整合商，拥有由不同客户构成的广泛网络。TCS通过其在客户体验(CX)战略、设计、客户见解、市场营销、销售和服务转型方面的能力，帮助客户改善客户体验。借助Zoho的统一数据模型与TCS的技术专长和行业专业知识的结合，各组织将受益于更快、更加无缝的创新功能，进而增强客户体验。Zoho包含超过45种应用程序的组合基于单个技术堆栈构建，因此，人工智能(AI)、统一搜索、强大的分析等服务在所有应用程序中承袭，可为企业提供无与伦比的价值，同时解决了复杂的整合挑战。

作为切入点，组织可以部署Zoho的无缝、集中式客户体验平台CRM Plus，该平台将所有面向客户的团队统一放入单一界面中，提供端到端、实时的情境智能。该平台通过利用Zoho强大的分析和AI引擎，为全方位客户参与、人气收集和分析以及规范性行为树立新标杆。

Zoho Corporation联合创始人兼首席执行官Sridhar Vembu表示：“TCS拥有以业务为导向的咨询和企业转型方法。Zoho为其技术采用相同的方法，提供领先业务应用和服务的垂直整合平台。我们相信，通过TCS在46个国家的市场业务版图和影响力，更多的全球企业组织将从Zoho的深层技术堆栈和一流应用程序中受益。”

TCS企业应用程序服务客户体验管理全球负责人Aarti Devi表示：“企业正纷纷采用同类最佳的产品套件来提供客户服务功能，因为它们能够提供所需的数字功能和灵活性，可在适宜的时机打造适合且吸引人的客户体验。我们很高兴能与Zoho合作，帮助他们的客户寻求新的创新和增长机会。”

通过与TCS联盟，Zoho将使全球企业组织能够在任何地方（无论是远程、办公室内还是两者兼有）实现新的收入机会，提高运营效率，推动企业成功。

关于塔塔咨询服务有限公司(TCS)

塔塔咨询服务公司是一家专业从事IT服务、咨询和商业解决方案的公司，过去的50年里，一直与许多全球规模最大的企业在企业转型方面保持合作。TCS通过其独特的Location Independent Agile™交付模式（该模式是软件开发领域公认的卓越基准），为企业提供一系列以咨询为主导、具有认知力的整合型商业、技术和工程服务和解决方案组合。

作为印度最大的跨国企业集团塔塔集团旗下公司，TCS在全球46个国家拥有超过453000名训练有素的顾问。在截至2020年3月31日的会计年度，塔塔咨询服务公司的合并后营收达到220亿美元。该公司在BSE（前孟买证券交易所）和印度国家证券交易所(National Stock Exchange)上市。TCS对气候变化的积极态度以及在世界各地社区开展的屡获殊荣的工作，使TCS在领先的可持续发展指数中均占有一席之地，例如道琼斯可持续发展指数(DJSI)、MSCI全球可持续发展指数和富时社会责任新兴市场指数(FTSE4Good Emerging Index)。如欲了解详情，请访问www.tcs.com。

关于Zoho

Zoho Corporation拥有超过45款App，涵盖几乎所有主要业务类别，包括销售、营销、客户支持、会计和后台运营，以及一系列生产力和协作工具，是全球最多产的软件公司之一。

Zoho是一家盈利型私营企业，拥有超过8,000名员工。Zoho总部位于德州奥斯汀，国际总部设在印度金奈。其他办事处分别位于美国、印度、日本、中国、新加坡、墨西哥、澳大利亚、荷兰和阿联酋。

Zoho尊重用户隐私，且在其业务的任何部分都未添加广告收入模式，包括其免费产品。全球数十万家企业的逾6,000万用户每天依赖Zoho经营自身业务，包括Zoho本身。垂询详情，敬请访问www.zoho.com。

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