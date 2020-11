SOFIA, Bulgaria--(BUSINESS WIRE)--Kanbanize, la società che ha creato la piattaforma Kanban digitale progettata per la gestione di progetti Agile, e Instana, un leader nello sviluppo di soluzioni di Osservabilità e APM (Application Performance Monitoring) per applicazioni di microservizio e native sul cloud, oggi hanno annunciato che i team tecnici globali di Instana hanno accelerato la crescita e conseguito stabilità dei processi adottando prassi Kanban basate sulla tecnologia di Kanbanize.

Alla ricerca di un metodo per aumentare la visibilità fra gli oltre 15 team tecnici di Instana negli Stati Uniti e in Europa, Instana è stata attratta dall’approccio al miglioramento evolutivo dei processi reso possibile da Kanban per ottenere sostenibilità organizzativa. L’adozione di Kanban e della tecnologia Kanbanize ha offerto a Instana visibilità istantanea nelle operazioni di ingegneria in tutto il mondo.

