SOFIA, Bulgarije--(BUSINESS WIRE)--Kanbanize, een digitale Kanban-platformoplossing voor Agile projectmanagement, en Instana, een toonaangevende leverancier van Application Performance Monitoring (APM) en waarneembaarheids oplossingen cloud-native en microservice-applicaties, hebben vandaag aangekondigd dat Instana’s wereldwijde engineering team versnelde de groei en bereikte processtabiliteit door toegepaste Kanban-praktijken mogelijk gemaakt door Kanbanize.

Op zoek naar een methode om de zichtbaarheid van Instana’s meer dan 15 engineeringteams in de VS en Europa te vergroten, voelde Instana zich aangetrokken tot Kanban’s evolutionaire procesverbeteringsaanpak om organisatorische duurzaamheid te bereiken. De introductie van Kanban en Kanbanize gaf Instana direct inzicht in wereldwijde engineeringactiviteiten. Bovendien stelde het de teams in staat om processtabiliteit te bereiken, zich te concentreren op het leveren van waarde en inspanningen voor continue verbetering te institutionaliseren.

