Mary Kay kontynuuje wsparcie dla innowacji naukowych i nauczania poprzez granty edukacyjne we współpracy z Akademią IMCAS

Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., firma, która od dziesięcioleci wdraża pionierskie rozwiązania i innowacje w dziedzinie badań nad pielęgnacją skóry, przyznała niedawno grant edukacyjny Akademii International Master Course on Aging Science (IMCAS) w celu sfinansowania planowanego webinarium zatytułowanego „Peelingi do stosowania w gabinecie i w domu", dostępnego dla chirurgów plastyków, dermatologów, specjalistów branżowych i osób wykonujących usługi kosmetyczne z myślą o kontynuacji ich edukacji i doskonaleniu praktyki.

Webinarium, dostępne premierowo na całym świecie dla ponad 1200 uczestników, jest najnowszym wydarzeniem Akademii, której misją jest zapewnianie najwyższej jakości edukacji na temat nauk o starzeniu się.

Webinar, moderowany przez redaktora naczelnego IMCAS Academy, dr Dominique'a Du Cresta, zgromadził zróżnicowany zespół uznanych prelegentów i prelegentek z całego świata. Dyrektor ds. globalnych innowacji i badań w dziedzinie kosmetyki Mary Kay, dr Michelle Hines, rozpoczęła webinarium od przeglądu peelingów chemicznych, a następnie dołączyła do ekspertów, aby omówić różne tematy związane z szeregiem zagadnień ujętych w programie wydarzenia. Tematyka obejmowała odwieczne pytanie – złuszczać czy nie złuszczać, a także różne rodzaje peelingów, peeling dla ciemniejszych typów skóry, stosowanie nowych i innowacyjnych składników oraz niebezpieczeństwa związane z peelingiem dla osób z różnymi chorobami skóry. Prelegenci dzielili się również wskazówkami, jak przedłużyć korzyści płynące z peelingu po zabiegu. Sesja zakończyła się obfitującym w treści panelem pytań i odpowiedzi, któremu przewodniczyła dr Uliana Gout, M.D. Obok dr Hines wśród prelegentów znaleźli się dermatolodzy: dr Foteini Bageorgou, dr Marina Landau oraz dr Mukta Sachdev.

„Kobiety chcą mieć nieskazitelną skórę, niezależnie od wieku czy miejsca na świecie” – powiedziała dr Hines. „Obecnie peelingi chemiczne są popularnym zabiegiem odmładzania i odnawiania skóry. Profesjonalne i domowe peelingi oferują różne doświadczenia i korzyści. Ponieważ dostępnych jest wiele opcji, edukacja i świadomość są ważne, aby dokonać najlepszego wyboru. Firma Mary Kay z radością przyznała grant na dalszą edukację i badania poświęcone tej tematyce".

„Chciałbym podkreślić dynamiczny i rosnący rozwój naszej zróżnicowanej społeczności” – powiedział dr Du Crest. „Mamy ponad 28.000 lekarzy, a po wybuchu pandemii COVID-19 nasza społeczność ogromnie się powiększyła”. Poza naszym Kongresem oferujemy webinaria, czasem odbywające się nawet dwa razy w tygodniu, dzięki którym tworzymy możliwości dla lekarzy, dermatologów i osób wykonujących usługi kosmetyczne na całym świecie, aby spotykali się i dzielili wiedzą, doświadczeniem i odpowiadali na pytania zadawane przez osoby z branży, bez konieczności podróżowania lub opuszczania domu czy biura. Nasza platforma e-learningowa obejmuje setki przypadków klinicznych, liczne wpisy na blogach, ponad 40 webinariów rocznie oraz tysiące filmów wideo dla profesjonalistów z branży, którzy mogą oglądać materiały w formule „na żądanie”, wzbogacając swoją wiedzę”.

Webinarium zostało zarejestrowane i jest dostępne do oglądania na portalu Biblioteki Akademii IMCAS, IMCAS Academy Library.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz czynić świat lepszym. Marzenie to przerodziło się z czasem w firmę wartą miliardy dolarów, dysponującą milionami niezależnych sprzedawców w prawie 40 państwach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

International Course on Aging Science (IMCAS)

IMCAS powstała w 1994 r. w Paryżu jako kongres chirurgów plastycznych i dermatologów. Od czasu powstania jej działaniom przyświecał cel wypełniania luki w wiedzy pomiędzy chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną a dermatologią, a tym samym kształtowania synergii i integracji obu dziedzin. Jej misja polega na dawaniu specjalistom medycyny estetycznej dostępu do treści medycznych na żądanie. W ostatnim czasie IMCAS uruchomiła platformę e-learningową – IMCAS Academy – która zapewnia abonentom natychmiastowy dostęp do materiałów filmowych ze szkoleniami, artykułów naukowych, wywiadów z ekspertami i innych zasobów. Więcej informacji na temat IMCAS można znaleźć na stronie: https://www.imcas.com/en.

