A Mary Kay továbbra is támogatja a tudományos innovációt és képzést az IMCAS Akadémiával való együttműködés keretében oktatási támogatás nyújtása révén

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., amely a bőrápolási kutatások és innováció terén évtizedek óta az egyik vezetőnek számít, nemrégiben oktatási támogatást biztosított az International Master Course on Aging Science (IMCAS) Akadémiának az e-tanulási platform nagy várakozással övezett, plasztikai sebészeknek, dermatológusoknak, ágazati szakértőknek, kozmetológusoknak és szépségápolási szakembereknek szóló, továbbképzési és szakmai tudást bővítő céllal készített „Office Peels and Home Peels” (Létesítményi és otthoni hámlasztás) webináriumának finanszírozása céljára.

Dr. Michelle Hines, a Mary Kay Inc. globális kozmetikai kutatási és innovációs igazgatója (Fénykép: Mary Kay Inc.)

A webinárium, amelyen a világ minden tájáról több mint 1200 érdeklődő vett részt, a legutóbbi rendezvénye volt az Akadémiának, mely küldetésének tekinti magas színvonalú képzés biztosítását az öregedéstudomány témakörében.

A webináriumon, melynek moderálását az IMCAS Akadémia vezető szerkesztője, Dr. Dominique Du Crest vállalta, szerte a világról számos neves, különféle területeken tevékenykedő előadó tartott előadást. A webinárium első előadójaként a Mary Kay globális kozmetikai kutatási és innovációs igazgatója, Dr. Michelle Hines áttekintést adott a kémiai bőrhámlasztásról, majd más szakértőkkel együtt részt vett a napirenden szereplő egyéb témakörök megvitatásában. A témakörök közt szerepeltek a következők: a bőrhámlasztás szükségessége, avagy „hámlasszunk, vagy ne hámlasszunk”, a bőr hámlasztásának különféle fajtái, a sötétebb színű bőr hámlasztása, új és innovatív összetevők használata, illetve a hámlasztás veszélyei különféle bőrbetegségekben szenvedő személyek esetében. Az előadók megosztották tanácsaikat arról is, hogyan lehet a hámlasztási eljárást követően hosszabb távon is fenntartani a hámlasztás jótékony hatásait. Az esemény egy átfogó „kérdezz-felelek” panelmegbeszéléssel zárult, melynek elnöke Dr. Uliana Gout, M.D. volt. Dr. Hines-on kívül a webinárium keretében előadást tartott Dr. Foteini Bageorgou, bőrgyógyász, Dr. Marina Landau, bőrgyógyász és Dr. Mukta Sachdev, bőrgyógyász is.

„A nők, legyenek bármilyen életkorúak, szerte a világon hibátlan bőrt szeretnének” – mondta Dr. Hines. „Manapság a kémiai hámlasztási eljárások népszerű bőrmegújító és bőrfrissítő eljárásnak számítanak. A szakember által és az otthon végzett bőrhámlasztásnak különféle hatásai és előnyei vannak. Mivel számos választási lehetőség áll rendelkezésre, fontos az e témában való képzés és ismeretátadás a legmegfelelőbb opció kiválasztásának biztosítása érdekében. A Mary Kay nagy örömmel járult hozzá adományával a témakörben tartott továbbképzés és kutatás finanszírozásához.”

„Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy szerteágazó tagságunk rendkívül dinamikusan és gyorsan növekszik” - mondta Dr. Du Crest. „Ma már több mint 28000 orvos tagunk van, és a COVID-19-járvány kitörése óta rendkívüli mértékben nőtt közösségünk. Az általunk évente megrendezett Kongresszuson kívül számos webináriumot (gyakran hetente kettőt is) szervezünk, melyek révén lehetőséget biztosítunk az orvosoknak, bőrgyógyászoknak, kozmetológusoknak és szépségápolási szakembereknek hogy a világ minden tájáról részt vegyenek az ismeretek és szaktudás megosztását célzó eseményeken, és választ kapjanak a szakma vezető szakembereitől az ágazattal kapcsolatos kérdéseikre anélkül, hogy ehhez hosszú utazást kéne vállalniuk, vagy akár csak ki kéne lépniük otthonuk vagy munkahelyük ajtaján. E-tanulási platformunkon az ágazat szakemberei által igény szerint hozzáférhető több száz klinikai esetleírás, számos blog, évente több mint 40 webinárium és több ezer videófelvétel áll rendelkezésre a tudásukat bővíteni kívánóknak.”

A webinárium rögzítésre került, és megtekinthető az IMCAS Academy Library portálon.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

Több mint 57 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor „láthatatlan” korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív bőrápolási, dekorkozmetikai és táplálékkiegészítő termékek és illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay elkötelezett a nők és családjuk szerepvállalásának támogatása iránt, és ennek érdekében szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel, főként olyan területekre összpontosítva erőfeszítéseit, mint a rákkutatás, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, a közösségi életterek szépítése és a gyermekek támogatása álmaik elérésében. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra – és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket. További információkért látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: MaryKay.com.

Amit az International Course on Aging Science-ről (IMCAS) tudni kell…

Az International Course on Aging Science (Nemzetközi öregedéstudományi kurzus [IMCAS]) 1994-ben Franciaországban, Párizsban jött létre plasztikai sebészek és bőrgyógyászok számára szervezett kongresszusként. Az IMCAS már megalapításától kezdve arra törekedett, hogy áthidalja a plasztikai és helyreállító sebészet, illetve a bőrgyógyászat közti szakadékot, és szinergiák elérése révén összekapcsolja e két területet. A szervezet küldetésének tekinti, hogy lehetővé tegye a kozmetológusok és szépségápolási szakemberek számára a magas minőségi színvonalú tudományos tartalmakhoz való igény szerinti hozzáférést. Az IMCAS nemrégiben indította el IMCAS Academy elnevezésű e-tanulási platformját, amely az előfizetők számára azonnali hozzáférést biztosít oktató videókhoz, tudományos anyagokhoz, szakmai interjúkhoz és számos egyéb szakmai tartalomhoz.

További információkért az IMCAS-ről kérjük, kattintson a következő linkre: https://www.imcas.com/en.

