Společnost Mary Kay poskytla akademii IMCAS Academy grant na podporu vědeckotechnického pokroku a vzdělávání

Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mary Kay Inc., která je už desítky let průkopníkem a inovátorem v péči o pokožku a souvisejícího výzkumu, poskytla akademii IMCAS Academy (International Master Course on Aging Science - Mezinárodní kurz vědy o stárnutí) grant na financování velmi očekávaného webináře s názvem "Profesionální a domácí peelingy (Office Peels and Home Peels)", který je určen plastickým chirurgům, dermatologům, pracovníkům v kosmetice a dalším odborníkům a nabízí jim aktuální informace a možnosti vzdělávání pro další zkvalitnění jejich práce.

Tento webinář, který byl poprvé celosvětově zpřístupněn více než 1200 účastníků, je nejnovějším počinem akademie IMCAS Academy, jejímž cílem je nabízet špičkové vzdělávací materiály a možnosti v oboru stárnutí.

Webinář, který moderoval Dr. Dominique Du Crest, ředitel akademie IMCAS Academy, nabídl mnoho kvalitních příspěvků od renomovaných osobností z celého světa. Dr. Michell Hines, ředitelka firmy Mary Kay pro kosmetický výzkum a inovaci webinář zahájila přehledem chemických peelingů a následně se zapojila do odborné diskuse na různá témata z oboru, spolu s ostatními odborníky, kteří se webináře zúčastnili. Mezi hlavní témata diskusí patřily otázky, "zda peeling provádět, či nikoli," dotazy na různé druhy peelingu či na peeling vhodný pro tmavší kůži, otázky ohledně používání nových a inovativních složek a ingrediencí, nebezpečí peelingu pro pacienty s různými kožními onemocněními, a další. Účastníci webináře se navíc podělili o tipy a rady jak co nejlépe peeling provádět a prodloužit jeho účinnost. Tato část webináře pak byla zakončena rozsáhlou diskuzí, v jejímž rámci na otázky účastníků odpovídali přední odborníci, mezi které patřili například Dr. Uliana Gout, M.D., Dr. Hines a dermatologové Dr. Foteini Bageorgou, Dr. Marina Landau a Dr. Mukta Sachdev, kteří v rámci webináře rovněž přednesli své odborné příspěvky.

"Všechny ženy na světě, bez rozdílu věku, chtějí dokonalou pokožku," řekla Dr. Hines. "Dnes je chemický peeling velmi oblíbeným způsobem omlazení a vyhlazení povrchu pokožky. Peeling pro profesionální i domácí použití mají různou kvalitu a přináší různé výhody i nevýhody. Vzhledem k tomu, že na trhu je opravdu nepřeberné množství těchto přípravků, je důležité, aby lidé byli informováni o důležitosti správného výběru. Společnost Mary Kay s radostí poskytla tento grant na další vzdělávání, výzkum a rozšiřování povědomí o tomto tématu."

"Chtěla bych podtrhnout dynamický charakter naší stále rostoucí odborné komunity," řekla doktorka Du Crest. "Mezi naše členy patří více než 28.000 lékařů a během pandemie COVID-19 se naše komunita dále rozrůstá. Kromě kongresu nabízíme také webináře (někdy i dvakrát týdně), jejichž prostřednictvím dáváme všem lékařům, dermatologům a odborníkům na kosmetiku z celého světa možnost spojit se a podělit se o své zkušenosti či odpovědět na dotazy bez nutnosti opustit pohodlí domova či práce. Naše e-learningová platforma obsahuje stovky klinických případů, řadu odborných článků a každý rok uspořádáme více než 40 webinářů. Navíc zde zájemci najdou tisíce odborných videí, která jim umožní naučit se něco nového a stále zlepšovat jejich služby."

Tento webinář je možné zhlédnout na webových stránkách IMCAS Academy Library.

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty Mary Kay Ash založila svou kosmetickou firmu před více než 57 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay investuje do kosmetického výzkumu a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, dekorativní kosmetiku, doplňky stravy a parfémy. Společnost Mary Kay se snaží pomáhat ženám a jejich rodinám, spolupracuje s organizacemi z celého světa, podporuje výzkum rakoviny, pomáhá chránit oběti domácího násilí, zkrášluje naší společnost a pomáhá dětem jít si za svými sny. Původní vize paní Mary Kay Ash, která chtěla krůček po krůčku zlepšovat jednu rtěnku denně, tak i nadále platí. Další informace naleznete na stránkách MaryKay.com.

O kongresu IMCAS (International Course on Aging Science)

Kongres IMCAS se poprvé uskutečnil ve francouzské Paříži v roce 1994, jako kongresová akce pro plastické chirurgy a dermatology. Od svého vzniku se kongres IMCAS snaží spojovat aktuální znalosti a zkušenosti z plastické a rekonstrukční chirurgie s dermatologií a vytvářet tak styčné body pro oba tyto obory. Hlavním cílem této akce je nabídnout odborníkům v oblasti estetické medicíny přístup k vědecky ověřenému, kvalitnímu odbornému obsahu. Nedávno byla v rámci kongresu IMCAS spuštěna e-learningová platforma IMCAS Academy, která předplatitelům nabízí okamžitý přístup k instruktážním videím, odborným studiím, rozhovorům s odborníky a k dalšímu obsahu. Více informací o kongresu IMCAS najdete na webové stránce https://www.imcas.com/en.

