玫琳凱與IMCAS學院合作，繼續透過教育補助金支持科學創新與教學

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--護膚研究領域數十年的先驅和創新者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)最近向英卡思國際整形美容暨皮膚老化大師課程(IMCAS)學院(IMCAS Academy)提供了一筆教育補助金，以資助該學院備受期待的網路研討會。該研討會的主題為「診所與居家化學換膚」，對象為整形外科醫生、皮膚科醫生、業界專家和美容從業人員，目標是協助他們繼續接受教育並改進作業方式。

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該網路研討會首次在全球舉行，有逾1,200人參加。這只是該學院的最新活動，其使命是提供有關老化主題的一流教育。

該網路研討會由IMCAS學院執行編輯Dominique Du Crest博士主持，邀集了來自世界各地的知名演講人。玫琳凱全球化妝品研究與創新主管Michelle Hines博士首先在網路研討會上概述了化學換膚，之後與專家一起就議程中的多個主題進行各種主題的討論。這些主題涵蓋「是否要換膚」的實際問題、不同類型的換膚、針對深色皮膚的換膚、新成分和創新成分的使用、各種皮膚病患者的換膚危險等。演講人還分享了有關如何在術後延長換膚益處的技巧。會議以醫學博士Uliana Gout主持的強大問答小組結束。除Hines博士外，其他演講嘉賓包括皮膚科醫生Foteini Bageorgou博士、皮膚科醫生Marina Landau博士、皮膚科醫生Mukta Sachdev博士。

Hines博士表示：「世界上任何年齡的婦女都希望擁有無瑕的肌膚。目前，化學換膚是流行的皮膚回春與修復膚質的方法。專業換膚和居家換膚可以帶來不同的體驗和好處。由於有很多選項，因此教育和認知對於做出最佳選擇至關重要。玫琳凱很高興提供資助，以促進有關該主題的教育和研究。」

Du Crest博士表示：「我想強調一下我們多元化社群的動態性和成長性。我們有逾2.8萬名醫師，隨著新冠疫情的爆發，我們的社群已大幅擴增。在我們的大會以外，我們有時候每週提供兩次網路研討會，透過這些研討會，我們為世界各地的醫生、醫師、皮膚科醫生和美容師提供機會，使他們能夠聚在一起，分享知識和專長，並回答同行的相關專業問題，而無需旅行或離開家或辦公室。我們的電子學習平臺提供數百項臨床病例、大量網誌文章、每年40多個網路研討會以及數千支影片，供業界專業人士觀看並根據需要充實自己。」

本次網路研討會已錄製，可在IMCAS學院圖書館入口網站瀏覽。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，超過57年前成立自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，致力於為女性及其家人賦權，重點是支持癌症研究和保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區和鼓勵兒童追逐自己的夢想。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。如欲瞭解更多資訊，請造訪MaryKay.com。

關於英卡思國際整形美容暨皮膚老化大師課程(IMCAS)

英卡思國際整形美容暨皮膚老化大師課程(IMCAS)於1994年在法國巴黎成立，是專門針對整形外科醫生和皮膚科醫生的大會。自成立以來，IMCAS一直努力縮小整形外科與皮膚科之間的知識鴻溝，從而產生相乘作用，並幫助將兩個領域聯繫在一起。其使命是使美容從業人員能夠隨選存取優質的科學內容。IMCAS最近推出電子學習平臺IMCAS學院，該平臺為訂戶提供即時存取教學影片、科學論文、專家訪談等方面的許可權。有關IMCAS的更多資訊，請點選此處：https://www.imcas.com/en。

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