玫琳凯与IMCAS学院合作，继续通过教育资助支持科学创新与教学

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--护肤研究领域数十年的先驱和创新者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)最近向英卡思国际整形美容暨皮肤抗衰老大师课程(IMCAS)学院(IMCAS Academy)提供了一笔教育补助，以资助该学院备受期待的、主题为“办公室与居家化学换肤”的网络研讨会，会议面向整形外科医生、皮肤科医生、行业专家和美容从业者，目标是支持他们继续接受教育并改进实践。

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该网络研讨会首次在全球范围内举行，有逾1,200人参加。这只是该学院的最新活动，其使命是提供有关抗衰老主题的领先教育。

该网络研讨会由IMCAS学院执行编辑Dominique Du Crest博士主持，汇集了来自世界各地的知名演讲者。玫琳凯全球化妆品研究与创新主管Michelle Hines博士首先在网络研讨会上概述了化学换肤，之后与专家一起围绕议程中的多个主题进行了各种话题的讨论。这些主题涵盖“是否要换肤”的实际问题、不同类型的换肤、针对深色皮肤的换肤、新成分和创新成分的使用、各种皮肤病患者的换肤危险等。演讲者还分享了有关如何在术后延长换肤益处的技巧。会议以医学博士Uliana Gout主持的强大问答小组结束。除Hines博士外，其他演讲嘉宾包括皮肤科医生Foteini Bageorgou博士、皮肤科医生Marina Landau博士、皮肤科医生Mukta Sachdev博士。

Hines博士表示：“世界上任何年龄的妇女都希望拥有无瑕的肌肤。目前，化学换肤是一种流行的皮肤嫩化与修复肤质的方法。专业换肤和居家换肤可以带来不同的体验和好处。由于有很多选项，因此教育和意识对于做出最佳选择至关重要。玫琳凯很高兴提供资助，以促进有关该主题的教育和研究。”

Du Crest博士表示：“我想强调一下我们多元化社区的动态性和成长性。我们有逾2.8万名医师，随着新冠疫情的爆发，我们社区已得到极大扩展。在我们的大会以外，我们有时候每周提供两次网络研讨会，通过这些研讨会，我们为世界各地的医生、医师、皮肤科医生和美容师提供机会，使他们能够聚在一起，分享知识和专长，并回答同行的行业相关问题，而无需旅行或离开家或办公室。我们的电子学习平台提供数百项临床病例、大量博客文章、每年40多个网络研讨会以及数千个视频，供行业专业人士观看并根据需要充实自己。”

本次网络研讨会已被记录下来，可在IMCAS学院图书馆门户网站上查看。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，超过57年前成立自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆、营养补剂和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，致力于为女性及其家人赋权，重点是支持癌症研究和保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区和鼓励儿童追逐自己的梦想。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。如需了解更多信息，请访问MaryKay.com。

关于英卡思国际整形美容暨皮肤抗衰老大师课程(IMCAS)

英卡思国际整形美容暨皮肤抗衰老大师课程(IMCAS)于1994年在法国巴黎成立，是一场专门针对整形外科医生和皮肤科医生的大会。自成立以来，IMCAS一直努力弥合整形外科与皮肤科之间的知识鸿沟，从而产生协同作用，并帮助将两个领域联系在一起。其使命是使美容从业人员能够按需访问高质量的科学内容。IMCAS最近启动了其电子学习平台IMCAS学院，该平台为其订户提供即时访问教学视频、科学论文、专家访谈等方面的权限。有关IMCAS的更多信息，请点击此处：https://www.imcas.com/en。

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