Andersen鞏固中東平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen繼續鞏固其為全球客戶提供的無縫服務，隨著Andersen Global中東成員公司陸續以“Andersen”為品牌展開營運，其品牌亦得到鞏固。在宣布此項消息之前，今年稍早，其歐洲和拉丁美洲的成員公司已開始採用“Andersen”品牌。

Andersen Global成員公司之前在埃及、約旦和科威特以“Andersen Tax”和“Andersen Tax & Legal”為品牌營運，現將過渡至使用共同品牌“Andersen”。此外，Andersen歡迎沙烏地阿拉伯王國(KSA)成員公司Alrikaz的加入，該公司也將採用Andersen品牌。在該地區採用共同品牌最能反映Andersen成員公司為其客戶提供的全套全球服務，包括在16個國家提供的法律服務，其中兩個國家位於中東。

除了在埃及、約旦、科威特和KSA的成員公司外，Andersen Global還透過其合作公司在中東的巴林、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡達和阿拉伯聯合大公國經營業務，並已制定未來擴張計畫。

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「我們在全球採用共同品牌，顯示出我們這家組織走過的足跡，以及我們未來的走向。我們致力於建立一家基準組織，在全球為同類最佳、獨立並具相乘作用的服務設定標準。共同品牌象徵著我們在全球提供的無縫服務以及我們共有的核心價值。」

Andersen全球平臺的起源可追溯至2002年，當時有23名前Arthur Andersen合夥人創建了僅從事稅務業務的公司WTAS LLC，隨後於2014年成立了Andersen Global（之前稱為WTAS Global）。同年，美國創始成員公司開始採用“Andersen Tax”品牌，緊隨其後的是拉丁美洲、歐洲和非洲的成員公司。Andersen Tax和Andersen Tax & Legal於2017年在中東首次亮相，現已在該地區擴張至擁有20多個分支機搆、500名稅務和法律專業人員，以及近100名合夥人。

中東地區共同區域董事總經理Fouad Al Hourani表示：「中東是一個新興市場，稅務是不斷擴張的行業，尤其是在強調經濟多元化的背景下。提供全面、無縫的服務，包括稅務和法律服務，已為本組織在該地區奠定了堅實基礎並創造了具競爭性的平臺。」

中東地區共同區域董事總經理Lena Hamdi補充道：「成員公司的服務使我們能夠滿足客戶需求，而不受國界限制。採用共同品牌是本組織的里程碑，我們期待邁出區域發展的下一步。」

在接下來的一年裡，非洲、加拿大和以色列的成員公司將陸續採用共同品牌Andersen，而Andersen Global將繼續在加勒比海、拉丁美洲、非洲和中東等關鍵市場積極擴張。

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過214個據點和逾6,000名專業人員。

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