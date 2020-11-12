Andersen巩固中东平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen继续巩固其为全球客户提供的无缝服务，随着Andersen Global中东成员公司陆续以“Andersen”为品牌开展运营，其品牌亦紧随其后得到巩固。在宣布此项消息之前，今年早些时候，其欧洲和拉丁美洲的成员公司已开始采用“Andersen”品牌。

Andersen Global成员公司之前在埃及、约旦和科威特以“Andersen Tax”和“Andersen Tax & Legal”为品牌开展运营，现将过渡至使用共同品牌“Andersen”。此外，Andersen欢迎沙特阿拉伯王国(KSA)成员公司Alrikaz的加入，该公司也将采用Andersen品牌。在该地区采用共同品牌最能反映Andersen成员公司为其客户提供的全套全球服务，包括在16个国家提供的法律服务，其中两个国家位于中东。

除了在埃及、约旦、科威特和KSA的成员公司外，Andersen Global还通过其合作公司在中东的巴林、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔和阿联酋开展业务，并已制定未来扩张计划。

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们在全球范围内采用共同品牌，展示着我们作为一家组织走过的足迹，以及我们未来的走向。我们致力于建立一家基准组织，以在全球范围内设定有关同类最佳、独立并具协同作用的服务的标准。我们的共同品牌象征着我们在全球范围内提供的无缝服务以及我们共有的核心价值观。”

Andersen全球平台的起源可追溯至2002年，当时有23名前Arthur Andersen合伙人创建了仅开展税务业务的公司WTAS LLC，随后于2014年成立了Andersen Global（之前称为WTAS Global）。同年，美国创始成员公司开始采用“Andersen Tax”品牌，紧随其后的是拉丁美洲、欧洲和非洲的成员公司。Andersen Tax和Andersen Tax & Legal于2017年在中东首次亮相，现已在该地区扩展至拥有20多个分支机构，500名税务和法律专业人员，以及近100名合伙人。

中东地区联席区域董事总经理Fouad Al Hourani表示：“中东是一个新兴市场，税收是其不断扩张的行业，尤其是在强调经济多元化的背景下。提供全面、无缝的服务，包括税务和法律服务，已为我们组织在该地区奠定了坚实基础并创造了一个具竞争性的平台。”

中东地区联合区域董事总经理Lena Hamdi补充道：“我们成员公司的服务使我们能够满足客户需求，而不受国界限制。采用共同品牌是我们组织的一个里程碑，我们期待迈开我们地区发展的下一步。”

在接下来的一年里，非洲、加拿大和以色列的成员公司将陆续采用共同品牌Andersen，而Andersen Global将继续在加勒比海、拉丁美洲、非洲和中东等关键市场继续大力扩张。

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过214个分支机构和逾6,000名专业人员。

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