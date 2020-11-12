香港旅遊發展局及新加坡旅遊局攜手迎接旅客港星「航空旅遊氣泡」正式啟動 兩地旅客將享雙向入境免檢疫

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--因應香港與新加坡確立「航空旅遊氣泡」，香港旅遊發展局(旅發局)及新加坡旅遊局今日(11日)宣布將攜手合作，歡迎將於11月22日起重臨兩地的旅客。

香港、新加坡共建的「航空旅遊氣泡」──香港及新加坡的旅客，不論任何旅遊目的，均可享雙向入境免檢疫安排，是全球旅遊業的一個重要里程碑，同時為安全有序地重啟跨境旅遊做好準備。這是旅發局與新加坡旅遊局的首度合作，不但突顯兩地緊密的連繫，亦展現雙方為旅客締造安全旅遊體驗的努力。

旅發局總幹事程鼎一表示：「我非常高興見到香港與新加坡能重啟旅遊，這不僅向世界展示在疫情下仍能繼續安全地旅遊，亦標誌不同地方的旅客開始陸續重臨香港。有賴不同行業齊心加強衛生防疫措施，我有信心香港已做好準備迎接旅客。同時，我們亦已為旅客精選一系列包括酒店、景點及其他物超所值的優惠，以及香港多元的旅遊體驗。」

新加坡旅遊局局長陳建隆表示：「 『航空旅遊氣泡』是見證新加坡與香港緊密連繫及深厚友誼的一個重要里程碑。事實證明，新加坡具備應對2019新型冠狀病毒疫情的完備設施及能力，我們深信香港的旅客將可在新加坡享受一個安全無憂的旅程。新加坡的旅遊業界已為重新迎接香港旅客作好準備，不論旅客是否曾到訪，都將會以創新的旅遊產品及體驗，為旅客帶來驚喜。」

旅客的健康安全是首要考慮，因此，為讓旅客安心，兩地均已推出防疫措施認證計劃──旅發局已推出衛生抗疫措施認證，希望旅客在旅程所到之處，都有防疫措施保障；新加坡的「SG Clean ── 新加坡保潔運動」是全國環境衛生的品質標準認證，向達到高標準清潔與衛生水平的獨立場所頒發認證標章，當中包括觀光及旅遊業機構如酒店及景點等等。

兩地旅遊局將會共同進行推廣，如聯合的社交媒體宣傳內容，並為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上特別禮物，包括一款特別設計、展現出兩地特色的限量可重用口罩。於11月22日乘搭「航空旅遊氣泡」首航的兩地旅客，將享用到由國泰航空及新加坡航空安排的特色空中餐膳，細味香港及新加坡的地道美食。此特別菜單會在所有「航空旅遊氣泡」航班上供應，直到今年年底。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示：「國泰航空作為以港為家的航空公司，非常榮幸

能夠為往返香港及新加坡的旅客，不論出行目的，提供雙向入境免隔離安排的『航空旅遊氣泡』。國泰航空已準備就緒，透過新安排安全穩妥地接載乘客往來兩地，我們深信這將成為香港日後與更多區內熱點，建立同類『旅遊氣泡』的最佳示範。聖誕是熱門的旅遊旺季，我們期待迎接旅客乘搭『旅遊氣泡』航班享受假期。」

新加坡航空執行副總裁（商務）李立興表示：「我們於疫後復蘇之際，新加坡與香港確立的『航空旅遊氣泡』，不僅有助兩地重啟殷切以待的度假旅遊，這亦證明在雙方確立的守則下，我們便可以在安全謹慎的情況開放跨境旅遊。乘客及機組人員的安全一直是新加坡航空的首要考慮，我們致力做好所有防疫措施，確保各人在旅程中得到保障。我們期待再次迎接乘客登機，為他們每段旅程提供享譽的優質服務。」

隨着「航空旅遊氣泡」的啟動，兩地將以一系列全新體驗歡迎旅客。來自新加坡的旅客，除可在香港感受濃厚的聖誕氣氛，亦可參與年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，享用不同的美食優惠。此外，旅客亦可趁機體驗香港的大自然美景和郊遊樂趣，而藝文愛好者則可參與由巴塞爾藝術展呈獻的「藝薈香港」及於香港藝術館舉行的「波提切利與他的非凡時空——烏菲茲美術館珍藏展」等世界級藝術展覽。

在新加坡，一系列聖誕主題活動也將為香港旅客帶來充滿歡樂的節日體驗，包括新加坡地標烏節路的年度「烏節聖誕大街歡」，於長達3.1公里的聖誕大街展示璀璨燈飾；以及濱海灣花園的盛大聖誕慶典「聖誕仙境」。香港旅客亦將是首批享受新加坡全新多元體驗的海外旅客之一，如在聖淘沙名勝世界內的S.E.A.海洋館中一嚐令人讚嘆的「深藍夜宴」海底餐飲，以及在位於連接濱海灣市中心和樟宜機場的公園連道上的「樟宜侏羅紀步道」騎自行車或漫步，一邊觀賞最新的巨型戶外恐龍展覽，一邊欣賞沿途怡人景色。

旅發局與新加坡旅遊局亦已聯同業界，為旅客送上一系列精彩的優惠及體驗，詳情將羅列於旅發局的網站(DiscoverHongKong.com/TravelBubble)及新加坡旅遊局的網站(www.visitsingapore.com/deals/hongkong)。

新聞短片

香港旅遊發展局及新加坡旅遊局歡迎兩地建區內首個雙向入境免檢疫的「航空旅遊氣泡」

隨着香港及新加坡正式確立「航空旅遊氣泡」，為不同旅遊目的旅客，提供雙向入境免檢疫的安排，旅發局總幹事程鼎一，與新加坡旅遊局局長陳建隆表示，兩機構將攜手合作，迎接旅客。短片亦同時展示兩地旅遊相關行業，已加強的衛生防疫措施。

下載新聞短片：https://hktb.filecamp.com/s/VTORuW9JeSdTH9dy/fo

傳媒可於旅發局網站下載新聞稿：

https://www.discoverhongkong.com/tc/hktb/newsroom/press-releases.html

香港旅遊發展局簡介

香港旅遊發展局（旅發局）是專責推廣香港旅遊業的政府資助機構，主要職能是提升旅遊業對香港社會和經濟的貢獻，並致力鞏固香港作為世界級旅遊勝地的地位。旅發局與政府、旅遊業界和其他相關界別緊密合作，在世界各地宣傳香港，為旅客提供更多元化的旅遊產品和更具質素的服務，同時致力提升旅客在香港的旅遊體驗。旅發局在全球設有15個辦事處，並於7個不同市場設有代辦。

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關於新加坡旅遊局

旅遊業是新加坡的重要產業，而新加坡旅遊局則是當地主要的旅遊業發展機構。新加坡素來與業界夥伴及社區保持友好關係，攜手將新加坡打造成一個具活力的旅遊地點。透過「Passion Made Possible 」品牌，我們希望為新加坡建立別樹一幟、充滿活力的形象，同時為大眾帶來更多靈感啟發，提升他們對事物的熱情。如欲了解更多有關新加坡旅遊局的詳情，請瀏覽www.stb.gov.sg、 http://www.visitsingapore.com或www.facebook.com/VisitSingaporeHK。