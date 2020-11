Proteintech et HebeCell annoncent une collaboration sur les cellules tueuses naturelles nanocorps dérivées des iPSC

CHICAGO et NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Proteintech et HebeCell annoncent leur partenariat collaboratif en vue de développer une technologie propriétaire de récepteur d’antigène chimérique à base de nanocorps (nanobody based chimeric antigen receptor, nCAR) pour le développement et la commercialisation de cellules tueuses naturelles dérivées des iPSC (iPSC-nCAR-NK), un traitement d’immunothérapie cellulaire prometteur pour le cancer et d’autres maladies.

La récente acquisition par Proteintech du fabricant de nanocorps, ChromoTek, en a fait un acteur de premier plan dans le domaine des nanocorps. Les réactifs recombinants à chaîne unique de camélidés de haute performance de ChromoTek, également connus sous le nom de nanocorps, promeuvent des découvertes de recherche révolutionnaires.

HebeCell possède une expertise et une propriété intellectuelle uniques dans les cellules souches pluripotentes induites (induced pluripotent stem cells, iPSC) et leur différenciation spécifique à la lignée, en particulier envers les cellules tueuses naturelles (natural killer, NK). Bien que les cellules NK soient surtout connues pour tuer les cellules infectées par des virus, elles jouent également un rôle clé dans la détection et le contrôle des premiers signes de cancer.

« Le partenariat avec Proteintech va donner aux deux entreprises un avantage concurrentiel », a déclaré le Dr Allen Feng, fondateur et directeur scientifique de HebeCell. « Notre expertise et nos technologies combinées permettent de faire naître une collaboration unique et spéciale qui améliorera le traitement et les soins des patients atteints de cancer. »

Le Dr Jason Li, PDG de Proteintech a ajouté : « Je connais le Dr John Lu, fondateur et PDG de HebeCell, depuis de nombreuses années et je suis heureux que nous ayons l’opportunité de travailler ensemble sur cet important projet. Avec les cellules NK exclusives de HebeCell et les nanocorps de Proteintech, les deux sociétés ont la possibilité de transformer l’avenir du traitement du cancer.

À propos du Proteintech Group Inc

Proteintech est l’un des principaux fabricants d’anticorps, de protéines et d’immunoessais pour divers domaines de recherche. Proteintech est propriétaire du plus grand portefeuille exclusif d’anticorps autofabriqués couvrant les deux tiers du protéome humain. Proteintech produit des cytokines, des facteurs de croissance et d’autres protéines qui sont exprimées par l’homme, bioactives et conformes aux directives cGMP. Après l’acquisition du fabricant ChromoTek, Proteintech propose désormais des réactifs innovants à base d’anticorps de camélidés appelés nanocorps. Les sites de Proteintech sont certifiés ISO13485 et ISO9001-2015.

À propos de HebeCell Corporation

Fondée en 2016, HebeCell se concentre sur les domaines de l’immunothérapie en développant des thérapies immunitaires cellulaires de type CAR-NK (cellules tueuses naturelles CAR) « prêtes à l’emploi » et autres à base de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) humaines, ciblant les hémopathies malignes et les tumeurs solides, ainsi que les maladies auto-immunes et infectieuses. HebeCell possède une expertise et des atouts dans la différenciation des cellules iPSC de lignée spécifique et une installation de fabrication de cellules conforme aux BPF et à la pointe de la technologie. Sa plateforme de fabrication 3D exclusive pour les cellules iPSC-CAR-NK humaines ne possède pas de chargeur et est conçue spécifiquement pour un bioréacteur à usage unique à l’échelle industrielle, ce qui permet de déployer rapidement des produits cellulaires CAR-NK prêts à l’emploi pour tous les patients. La technologie de plateforme de HebeCell va permettre d’accélérer l’application des cellules iPSC en tant que source viable de cellules immunitaires dans l’immunothérapie de prochaine génération et transformer le domaine de la thérapie cellulaire CAR-NK en fournissant des thérapies allogéniques rentables dans le monde entier.

