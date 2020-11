Proteintech e HebeCell annunciano una collaborazione per lo sviluppo di cellule natural killer derivate da cellule staminali pluripotenti indotte basate su nano-corpi

CHICAGO e NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Proteintech e HebeCell hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di una tecnologia per recettori chimerici di antigene basata su nano-corpi (nanobody based chimeric antigen receptor, nCAR) brevettati per lo sviluppo e la commercializzazione di cellule natural killer derivate da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC-nCAR-NK), una promettente immunoterapia cellulare per il trattamento del cancro e di altre malattie.

L’acquisizione recente da parte di Proteintech del produttore di nano-corpi ChromoTek, ha reso la società un importante protagonista del settore dei nano-corpi. I reagenti ricombinanti a base di camelidi a catena singola ad elevate prestazioni di ChromoTek, anche noti come nano-corpi, stanno dando adito a rivoluzionarie scoperte scientifiche.

HebeCell possiede delle competenze e un portafoglio di proprietà intellettuale ineguagliati per quanto concerne le cellule staminali pluripotenti indotte (induced pluripotent stem cells, iPSC) e la relativa differenziazione specifica per lignaggio, soprattutto in relazione alle cellule natural killer (NK). È noto che le cellule NK sono in grado di uccidere le cellule infettate da virus, ma esse svolgono un ruolo essenziale anche nel rivelare e controllare i primi segni di cancro.

“La collaborazione con Proteintech doterà entrambe le società di un vantaggio concorrenziale”, ha affermato il dottor Allen Feng, fondatore e direttore scientifico di HebeCell, che ha aggiunto: “L’unione delle nostre competenze e tecnologie crea una collaborazione unica e speciale che migliorerà le terapie e le cure prestate ai pazienti oncologici.”

Il dottor Jason Li, amministratore delegato di Proteintech, ha aggiunto: “Conosco il dottor John Lu, fondatore e amministratore delegato di HebeCell, da molti anni e sono lieto dell’opportunità avuta di lavorare insieme a questo progetto importante. Con le cellule NK brevettate di HebeCell e i nano-corpi di Proteintech, le due aziende possono trasformare il futuro delle terapie oncologiche.

Informazioni su Proteintech Group Inc.

Proteintech è un prestigioso produttore di anticorpi, proteine e analisi immunologiche per tutte le aree di ricerca. Proteintech possiede il portafoglio di anticorpi brevettati prodotti in proprio più esteso in assoluto che coprono due terzi del proteoma umano. Proteintech produce citochine, fattori di crescita e altre proteine espressi dagli esseri umani, bioattivi e conformi alla buona pratica di fabbricazione corrente (current Good Manufacturing Practice, cGMP). Grazie all’acquisizione del produttore ChromoTek, Proteintech fornisce ora reagenti innovativi basati su anticorpi di camelidi detti nano-corpi. Gli stabilimenti di Proteintech possiedono le certificazioni ISO13485 e ISO9001-2015.

Informazioni su HebeCell Corporation

Fondata nel 2016, HebeCell è specializzata nel ramo delle immunoterapie attraverso lo sviluppo di cellule natural killer “pronte all’uso” che esprimono il recettore chimerico di antigene (CAR-NK) e che sono basate su cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) umane e di altre terapie a base di cellule del sistema immunitario per il trattamento di neoplasie ematologiche e tumori solidi, nonché delle malattie autoimmuni e infettive. HebeCell possiede competenze e capacità nella differenziazione delle iPSC specifica per lignaggio e stabilimenti di produzione di cellule all’avanguardia conformi alla buona pratica di fabbricazione corrente. La sua piattaforma 3D brevettata senza alimentatore, la prima di questo tipo, per la produzione di cellule iPSC-CAR-NK è stata appositamente sviluppata per bioreattori monouso su scala industriale, il che permette la rapida implementazione di prodotti a base di cellule CAR-NK pronte all’uso per tutti i pazienti. La tecnologia incorporata nella piattaforma di HebeCell accelererà l’applicazione delle cellule iPSC quale fonte affidabile di cellule del sistema immunitario per la prossima generazione di immunoterapie e rivoluzionerà il ramo delle terapie basate su cellule CAR-NK mediante l’offerta di prodotti terapeutici allogenici economicamente sostenibili in tutto il mondo.

