Proteintech en HebeCell kondigen samenwerking aan voor van nanobody iPSC afgeleide naturalkillercellen

CHICAGO en NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Proteintech en HebeCell kondigen hun samenwerkingsverband aan om gepatenteerde op nanobody gebaseerde chimeric antigen receptor (nCAR)-technologie te ontwikkelen voor de ontwikkeling en commercialisering van iPSC afgeleide naturalkillercellen (iPSC-nCAR-NK), een veelbelovende cellulaire immunotherapiebehandeling voor kanker en andere ziekten.

De recente overname van nanobody-fabrikant, ChromoTek, door Proteintech heeft hen tot een toonaangevende speler gemaakt op het gebied van nanobody. De goed presterende camelide recombinante reagentia met een enkele keten van ChromoTek, ook bekend als nanobodies, voeden baanbrekende onderzoeksvondsten.

HebeCell bezit unieke expertise en intellectueel eigendom in geïnduceerde pluripotente stamcellen (induced pluripotent stem cells iPSC) en hun afstammingsspecifieke differentiatie, vooral met betrekking tot naturalkillercellen (NK-cellen). Hoewel NK-cellen het best bekend staan om het doden van viraal geïnfecteerde cellen, spelen ze ook een sleutelrol bij het detecteren en beheersen van vroege tekenen van kanker.

“De samenwerking met Proteintech geeft beide bedrijven een concurrentievoordeel”, zei Dr. Allen Feng, de oprichter en Chief Scientific Officer van HebeCell, “Onze gecombineerde expertise en technologieën creëren een unieke en speciale samenwerking die de behandeling en zorg van kankerpatiënten zal verbeteren.”

Dr. Jason Li, CEO van Proteintech voegde er aan toe: “Ik ken Dr. John Lu, oprichter en CEO van HebeCell al vele jaren en ik ben blij dat we de kans hebben om samen te werken aan dit belangrijke project. Met de eigen NK-cellen van HebeCell en de nanobodies van Proteintech kunnen de twee bedrijven de toekomst van kankertherapie transformeren.”

Over Proteintech Group Inc.

Proteintech is een toonaangevende fabrikant van antilichamen, eiwitten en immunoassays in onderzoeksgebieden. Proteintech heeft het grootste eigen portfolio van zelf geproduceerde antilichamen die 2/3 van het menselijke proteoom beslaan. Proteintech produceert cytokines, groeifactoren en andere eiwitten die menselijk geformuleerd, bioactief en van cGMP-kwaliteit zijn. Na de overname van fabrikant, ChromoTek, biedt Proteintech nu innovatieve reagentia op basis van kameelachtige antilichamen, nanobodies genaamd. De locaties van Proteintech zijn ISO13485 en ISO9001-2015 geaccrediteerd.

Over HebeCell Corporation

HebeCell is in 2016 opgericht en richt zich op het gebied van immunotherapie door de ontwikkeling van door de mens geïnduceerde pluripotente stamcel (iPSC)-gebaseerde "kant-en-klare" CAR-naturalkiller (CAR-NK) en andere immuunceltherapieën gericht op hematologische maligniteiten en solide tumoren, evenals auto-immuunziekten en infectieziekten. HebeCell heeft expertise en activa in iPSC-specifieke lijnceldifferentiatie en een ultramoderne productiefaciliteit voor cGMP-cellen. Het eersteklas gepatenteerde 3D-productieplatform voor menselijke iPSC-CAR-NK-cellen is feedervrij en specifiek ontworpen voor eenmalige bioreactor op industriële schaal, waardoor een snelle inzet van standaard CAR-NK-celproducten voor alle patiënten mogelijk wordt gemaakt. De platformtechnologie van HebeCell versnelt de toepassing van iPSC-cellen als een levensvatbare bron van immuuncellen in de volgende generatie immuuntherapie en verandert het veld van CAR-NK-celtherapie door wereldwijd kosteneffectieve allogene therapieën te leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.