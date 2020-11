PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Knopp Biosciences LLC heeft vandaag aangekondigd dat het een Klasse C-aandelenfinanciering van ongeveer $ 14 miljoen heeft afgerond onder leiding van Solas BioVentures, wiens algemeen directeur, C. David Adair, M.D., werd gekozen in de Raad van Bestuur van Knopp.

De sluiting van Klasse C volgt op een eigen vermogen van $ 13 miljoen dat in 2019 werd afgesloten. Knopp leidt kapitaal naar een fase 2-studie van oraal dexpramipexol bij matig tot ernstig eosinofiel astma, met topline-gegevens die worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021. De opbrengsten worden ook besteed aan de start van de eerste studies bij mensen in 2021 van KB-3061, een mogelijke precisiegeneeskundige behandeling voor een ernstige ziekte bij zuigelingen en kinderen, KCNQ2 epileptische encefalopathie.

