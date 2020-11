HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--TravelWifi CEO Wallace Davis kondigde vandaag de recente overname aan van het in Barcelona gevestigde Wifivox, de toonaangevende leverancier van mobiele Wi-Fi oplossingen in Spanje.

Wifivox is opgericht in 2013 en heeft kantoren in Barcelona en Madrid. Het bedrijf biedt verhuurbare Wi-Fi hotspots aan die online kunnen worden besteld en vervolgens kunnen worden opgehaald of afgezet op grote luchthavens en ongeveer 2.000 locaties in heel Spanje. Wifivox heeft een samenwerkingsovereenkomst met de officiƫle Barcelona Tourism Board en onderhoudt meer dan 830 B2B-partnerschappen in sectoren variƫrend van evenementen en mediaproductiebedrijven tot reisbureaus en de horeca.

