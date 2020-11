Knopp Biosciences finalise un financement par actions de classe C et élit David Adair comme membre de son conseil d’administration

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Knopp Biosciences LLC a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un financement par actions de classe C d'environ 14 millions de dollars dirigé par Solas BioVentures, et dont le directeur général, C. David Adair, M.D., a été élu comme membre au conseil d'administration de Knopp.

La clôture du financement de classe C fait suite à un financement par actions s’élevant à 13 millions de dollars conclut en 2019. Knopp oriente ses capitaux vers un essai clinique de Phase 2 évaluant le dexpramipexole par voie orale pour traiter l'asthme éosinophilique d'intensité modérée à sévère, et dont les données significatives statistiques sont attendues au premier trimestre de 2021. Les fonds sont également destinés au lancement des premières études chez l'homme en 2021 sur la molécule KB-3061, un traitement potentiel de médecine de précision contre l'encéphalopathie épileptique KCNQ2, une grave maladie des nourrissons et des enfants.

« Knopp est ravie d’occuper une place avantageuse pour entamer l’année 2021, afin de terminer l’essai clinique de Phase 2 évaluant le dexpramipexole pour traiter l'asthme, d’entamer des études destinées à présenter une demande d'homologation et d’effectuer des essais de phase 1 sur la molécule KB-3061 », a déclaré Michael Bozik, M.D., président et PDG de Knopp. « Nous sommes reconnaissants pour les fonds et l’engagement que Solas BioVentures fournit à notre équipe ainsi que pour l’expertise et l’expérience que Dave Adair apporte à notre conseil d’administration. »

Fort d'une expérience de plus de 20 ans, le Dr Adair est un investisseur en capital-risque accompli, et l’un des membres fondateurs en 2014 de Solas BioVentures qui investit dans des entreprises de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux transformant la vie. Il est diplômé en médecine maternelle et fœtale, en obstétrique et gynécologie ainsi qu’en hypertension artérielle, et se positionne en tant qu’expert en soins intensifs. Il a récemment pris sa retraite en tant que professeur et vice-président de l’obstétrique et de la gynécologie à l'Université du Tennessee College of Medicine. Le Dr Adair a obtenu son diplôme en médecine à l’école de médecine Joan C. Edwards de l'université Marshall, il a complété son programme de résidence à l’University of Florida Health Science Center et sa formation de fellowship à l'Université de Wake Forest. Il est titulaire d'un MBA obtenu à l'Université du Tennessee à Chattanooga.

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Knopp alors qu’elle entre dans une année charnière et aborde une étape importante quant à ses réalisations », a déclaré le Dr Adair. « Notre philosophie d’investissement chez Solas BioVentures cadre parfaitement avec l’importance particulière que porte Knopp sur les besoins médicaux non satisfaits, les technologies de pointe et la détermination de la direction. »

La recherche sur l'épilepsie et en neurosciences de Knopp est soutenue en partie par les bourses numéro U44NS093160 et numéro U44NS115732 du National Institute of Neurological Disorders and Stroke du NIH. Le contenu de cette annonce relève de la seule responsabilité de Knopp et ne représente pas nécessairement les opinions du NIH.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une entreprise privée spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments qui se concentre sur la fourniture de traitements révolutionnaires pour les maladies auto-immunes et neurologiques dont les besoins sont importants et non satisfaits. La petite molécule orale au stade clinique de Knopp, le dexpramipexole, fait l'objet d'essais cliniques de Phase 2 pour traiter l'asthme éosinophilique d'intensité modérée à sévère. La plateforme préclinique Kv7 de Knopp est destinée aux traitements des petites molécules pour les encéphalopathies développementales et épileptiques, d'autres épilepsies rares, la douleur neuropathique et les acouphènes. Veuillez consulter le site www.knoppbio.com.

À PROPOS DE SOLAS BIOVENTURES

Solas BioVentures est une société de capital-risque investissant exclusivement dans l’industrie des sciences de la vie, en se concentrant sur les biotechnologies, les technologies médicales et les diagnostics en début et en phase de développement. Solas est basée à Chattanooga, Tennessee. Veuillez consulter le site www.solasbio.com.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », y compris des énoncés relatifs aux dépôts réglementaires prévus et aux programmes de développement clinique. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs importants, plus spécialement les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et aux programmes de développement de produits, à la disponibilité de financements pour soutenir la poursuite des recherches et des études, à la disponibilité avérée ou potentielle d’autres thérapies ou traitements, à la disponibilité d'une protection des brevets pour les découvertes et les alliances stratégiques, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes de Knopp. Rien ne garantit qu'un médicament expérimental sera développé ou fabriqué avec succès, ou que les résultats définitifs des études cliniques appuieront les approbations réglementaires requises pour commercialiser un produit. Knopp n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le portefeuille de Knopp se compose de produits médicamenteux expérimentaux qui n’ont pas été approuvés par la Food and drug Administration des États-Unis. Ces médicaments expérimentaux font toujours l'objet d'une étude préclinique ou clinique visant à vérifier leur innocuité et leur efficacité.

