Andersen consolideert platform in het Midden-Oosten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen gaat door met het consolideren van zijn naadloze aanbod aan cliënten over de hele wereld en ook het merk volgt omdat de ledenfirma’s van Andersen Global nu actief zullen zijn onder het merk ”Andersen.” De aankondiging komt in het kielzog van de overname van het merk ”Andersen” door Europese en Latijns-Amerikaanse ledenfirma’s eerder dit jaar.

Ledenfirma’s van Andersen Global die onder de merken ”Andersen Tax” en ”Andersen Tax & Legal” actief waren in Egypte, Jordanië en Koeweit, zullen nu overstappen naar het gezamenlijke merk ”Andersen.” Bovendien heet Andersen ledenfirma Alrikaz in het Koninkrijk van Saudi-Arabië (KSA) welkom die ook het Andersen-merk zal gebruiken. Het gebruik van het gezamenlijke merk in de regio weerspiegelt het volledige aanbod van globale services die de ledenfirma’s van Andersen aan hun cliënten aanbieden, waaronder juridische services in 16 landen, waarvan twee in het Midden-Oosten.

In aanvulling op zijn ledenfirma’s in Egypte, Jordanië, Koeweit en Saoedi-Arabië, is Andersen Global ook vertegenwoordigd in het Midden-Oosten in Bahrain, Libanon, Oman, Palestina, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten door zijn samenwerkende programma’s, met plannen voor uitbreiding in de toekomst.

”Ons gebruik van een gezamenlijk merk geeft aan hoe ver we zijn gekomen als een organisatie en waar we naartoe gaan”, zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen CEO. ”We zijn toegewijd aan het bouwen van een benchmark organisatie die de norm voor de beste, onafhankelijke en synergistische services. Ons gemeenschappelijke merk staat voor onze naadloze service en gedeelde waarden rond de wereld.”

De wortels van Andersen’s globale platform gaan terug naar 2002 toen 23 voormalige partners van Arthur Andersen de puur fiscale firma WTAS LLC oprichtten, gevolgd door de oprichting van Andersen Global (voormalig WTAS Global) in 2014. Hetzelfde jaar is de oprichter in de V.S. het merk „Andersen Tax” gaan gebruiken, gevolgd door ledenfirma’s in Latijns-Amerika, Europa en Afrika. Andersen Tax en Andersen Tax & Legal debuteerde in het Midden-Oosten in 2017 en de regio is sindsdien uitgebreid naar meer dan 20 locaties, 500 fiscale en juridische professionals, en momenteel bijna 100 partners.

”Het Midden-Oosten is een opkomende markt en belasting is een groeiende industrie, speciaal met de nadruk op diversificatie van de economieën,” zei Fouad Al Hourani, co-regionale managing director in het Midden-Oosten. ”Het aanbieden van een uitgebreide, naadloze service aan te bieden, inclusief fiscaal en juridisch, heeft een solide basis gelegd en een competitief platform gecreëerd voor onze organisatie in de regio.”

Lena Hamdi, co-regionale managing director in het Midden-Oosten, voegde toe, ”Het serviceaanbod van onze ledenfirma’s stellen ons in staat om aan de behoefte van onze cliënten te voldoen onafhankelijk van grenzen. Een gemeenschappelijk merk is een mijlpaal voor onze organisatie, en we kijken uit naar deze stap in de ontwikkeling van onze regio.”

In de loop van het volgende jaar, zullen firma's in Afrika, Canada en Israël het merk Andersen overnemen, terwijl Andersen Global door zal gaan met zijn uitbreidingsinspanningen in cruciale markten, waaronder het Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 214 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.