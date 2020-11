Mary Kay blijft wetenschappelijke innovatie en instructie steunen via educatieve beurzen in samenwerking met de IMCAS Academy

Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., al tientallen jaren pionier en innovator in huidverzorgingsonderzoek, heeft onlangs een educatieve subsidie verstrekt aan de International Master Course on Aging Science (IMCAS) Academy om hun langverwachte webinar over “Office Peels en Home Peels” te financieren. Deze is beschikbaar voor plastisch chirurgen, dermatologen, branchespecialisten en esthetische artsen met als doel hun scholing voort te zetten en hun praktijk te verbeteren.

Het webinar, dat wereldwijd debuteerde bij meer dan 1.200 deelnemers, is slechts het nieuwste evenement van de academie met als missie vooraanstaand onderwijs te bieden over het onderwerp wetenschap over veroudering.

Het webinar, gemodereerd door Dr. Dominique Du Crest, hoofdredacteur van de IMCAS Academy, bevatte een gerenommeerde en diverse line-up van sprekers van over de hele wereld. Dr. Michelle Hines, directeur Global Cosmetic Research & Innovation van Mary Kay, trapte het webinar af met een overzicht van chemische peelings en besprak vervolgens samen met experts verschillende thema’s rondom een aantal onderwerpen op de agenda. De onderwerpen gingen over de existentiële vraag ‘to peel or not to peel’, verschillende soorten peeling, peeling voor donkere huidtypes, het gebruik van nieuwe en innovatieve ingrediënten, de gevaren van peeling voor patiënten met verschillende huidziekten. De sprekers deelden ook tips over hoe u de voordelen van peeling na de procedure kunt verlengen. De sessie werd afgesloten met een sterk panel voor vragen en antwoorden onder voorzitterschap van dr. Uliana Gout, MD. Naast dr. Hines waren de sprekers onder anderen dr. Foteini Bageorgou, dermatoloog; Dr. Marina Landau, dermatoloog; en Dr. Mukta Sachdev, dermatoloog.

“Vrouwen van elke leeftijd, waar ook ter wereld, willen een vlekkeloze huid”, zei dr. Hines. “Momenteel zijn chemische peelings een populaire procedure voor huidverjonging en huidvernieuwing. Professionele peelings en peelings voor thuis bieden verschillende ervaringen en voordelen. Omdat er veel opties beschikbaar zijn, zijn voorlichting en bewustwording belangrijk om de beste keuze te maken. Mary Kay was enthousiast om een beurs te verstrekken voor verdere scholing en verder onderzoek over dit onderwerp.”

“Ik wil de dynamische en groeiende aard van onze diverse gemeenschap graag onderstrepen”, zei Dr. Du Crest. “We hebben meer dan 28.000 artsen die lid zijn en met de uitbraak van COVID-19 is onze gemeenschap enorm uitgebreid. Buiten ons congres bieden we webinars, soms twee keer per week, waarmee we kansen creëren voor doctoren, artsen, dermatologen en schoonheidsspecialisten over de hele wereld om samen te komen en kennis en expertise te delen en branchegerelateerde vragen van hun collega's te beantwoorden zonder te hoeven reizen of hun huis of kantoor te verlaten. Ons e-learningplatform bevat honderden klinische casussen, talloze blogposts, meer dan 40 webinars per jaar en duizenden video's die professionals uit de industrie on demand kunnen bekijken en zichzelf kunnen verrijken.”

Het webinar is opgenomen en kan worden bekeken op de portal IMCAS Academy Library.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf 57 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

Over International Course on Aging Science (IMCAS)

IMCAS werd in 1994 opgericht in Parijs, Frankrijk, als een gespecialiseerd congres voor plastische chirurgen en dermatologen. Sinds haar ontstaan, streeft IMCAS ernaar om de kenniskloof tussen plastische en reconstructieve chirurgie en dermatologie te overbruggen en daardoor synergieën te stimuleren en deze twee werkvelden te verbinden. Het is haar missie om esthetische artsen op afroep toegang te geven tot kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke informatie. IMCAS lanceerde onlangs haar e-learningplatform, IMCAS Academy, dat zijn deelnemers directe toegang biedt tot instructievideo’s, wetenschappelijke publicaties, interviews met experts en meer. Voor meer informatie over IMCAS klikt u hier: https://www.imcas.com/en.

