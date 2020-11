Andersen solidifica plataforma no Oriente Médio

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen continua a solidificar sua oferta de serviços integrados para clientes em todo o mundo e sua marca está seguindo o exemplo, já que as firmas-membro da Andersen Global no Oriente Médio agora operam sob a marca “Andersen”. O anúncio vem na esteira da adoção da marca “Andersen” por firmas-membro europeias e latino-americanas no início deste ano.

As firmas-membro da Andersen Global que operavam anteriormente sob as marcas “Andersen Tax” e “Andersen Tax & Legal” no Egito, Jordânia e Kuwait agora farão a transição para a marca comum “Andersen”. Além disso, a Andersen dá as boas-vindas à empresa membro Alrikaz no Reino da Arábia Saudita (Kingdom of Saudi Arabia, KSA), que também adotará a marca Andersen. A adoção de uma marca comum na região reflete melhor o conjunto completo de serviços globais que as firmas-membro da Andersen oferecem a seus clientes, incluindo serviços jurídicos em 16 países, dois dos quais no Oriente Médio.

Além de suas firmas-membro no Egito, Jordânia, Kuwait e KSA, a Andersen Global também está presente no Oriente Médio no Bahrein, Líbano, Omã, Palestina, Catar e Emirados Árabes Unidos por meio de suas firmas colaboradoras, com planos estabelecidos para expansão futura.

“Nossa adoção de uma marca comum globalmente é um indicativo de quão longe avançamos como organização e para onde estamos indo”, disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. “Estamos comprometidos em construir uma organização de referência que defina o padrão global para os melhores serviços da categoria, independentes e sinérgicos. Nossa marca comum significa nosso serviço perfeito e valores centrais compartilhados em todo o mundo.”

As raízes da plataforma global da Andersen remontam a 2002, quando 23 ex-sócios da Arthur Andersen criaram a empresa exclusivamente tributária WTAS LLC, seguida pelo estabelecimento da Andersen Global (anteriormente WTAS Global) em 2014. No mesmo ano, a firma-membro fundadora dos EUA passou a adotar a marca “Andersen Tax” seguida por firmas-membro na América Latina, Europa e África. A Andersen Tax e a Andersen Tax & Legal foram lançadas no Oriente Médio em 2017 e, desde então, a região se expandiu para mais de 20 localidades, 500 profissionais tributários e jurídicos e quase 100 parceiros hoje.

“O Oriente Médio é um mercado emergente e o setor tributário é uma indústria em expansão, especialmente com ênfase na diversificação das economias”, disse Fouad Al Hourani, diretor administrativo corregional para o Oriente Médio. “Oferecer serviços completos e integrados, incluindo impostos e jurídicos, estabeleceu uma base sólida e criou uma plataforma competitiva para nossa organização na região.”

Lena Hamdi, diretora administrativa corregional no Oriente Médio, acrescentou: “As ofertas de serviços de nossas firmas-membro nos posicionam para atender às necessidades de nossos clientes, independentemente das fronteiras. Uma marca comum é um marco para nossa organização, e estamos ansiosos para a próxima etapa do desenvolvimento de nossa região.”

No decorrer do próximo ano, as firmas associadas na África, Canadá e Israel irão adotar a marca comum Andersen, enquanto a Andersen Global continuará sua rigorosa expansão em mercados críticos, como Caribe, América Latina, África e Oriente Médio.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 214 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

