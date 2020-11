Andersen rafforza la sua piattaforma in Medio Oriente

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen continua a consolidare la propria offerta di servizi senza soluzione di continuità per i clienti di tutto il mondo e il brand ne segue le orme, poiché gli studi del Medio Oriente facenti parte di Andersen Global opereranno ora sotto il marchio “Andersen”. L’annuncio arriva dopo l’adozione del marchio “Andersen” da parte degli studi europei e dell’America Latina all’inizio dell’anno in corso.

Gli studi di Andersen Global che operavano in precedenza sotto il marchio “Andersen Tax” e “Andersen Tax & Legal” in Egitto, Giordania e Kuwait passeranno ora sotto il marchio comune “Andersen”. Inoltre, Andersen porge il benvenuto allo studio Alrikaz, nel regno dell’Arabia Saudita (Kingdom of Saudi Arabia, KSA), che adotterà anch’esso il marchio Andersen. L’adozione di un marchio comune nella regione riflette meglio l’intera gamma di servizi globali che gli studi Andersen offrono ai loro clienti, inclusi i servizi legali in 16 Paesi, due dei quali in Medio Oriente.

Oltre a propri studi in Egitto, Giordania, Kuwait e Arabia Saudita, Andersen Global vanta anche una presenza nella regione mediorientale in Bahrain, Libano, Oman, Palestina, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, appoggiandosi a studi con cui ha stretto accordi di collaborazione e con piani già definiti in un’ottica di future espansioni.

“La nostra adozione di un marchio comune a livello globale indica il livello da noi raggiunto come orgnizzazione e la direzione che abbiamo preso”, ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Ci siamo impegnati a costruire un’organizzazione che funga da riferimento fissando uno standard a livello globale per servizi di qualità assoluta, indipendenti e sinergici. Il nostro marchio comune sta ad indicare un servizio senza soluzione di continuità e i valori chiave da noi condivisi in tutto il mondo.”

La radici della piattaforma globale Andersen risalgono al 2002, quando 23 ex partner di Arthur Andersen diedero vita a WTAS LLC, studio che operava esclusivamente in ambito tributario, a cui fece seguito la fondazione di Andersen Global (già WTAS Global) nel 2014. Nel corso dello stesso anno, lo studio statunitense fondatore procedette ad adottare il marchio “Andersen Tax”, seguito dagli altri studi associati in America Latina, Europa e Africa. Andersen Tax e Andersen Tax & Legal si sono affacciate sul mercato mediorientale nel 2017 e da allora l’area di diffusione si è ampliata fino a comprendere oltre 20 località, 500 professionisti in ambito tributario e legale e quasi 100 soci ad oggi.

“Il Medio Oriente è un mercato emergente e quello fiscale è un settore in crescita, specialmente con l’enfasi sulla diversificazione delle economie”, ha dichiarato Fouad Al Hourani, consigliere delegato corregionale per il Medio Oriente. “L’offerta di servizi onnicomprensivi, senza soluzione di continuità, compresi quelli fiscali e legali, ha gettato solide fondamenta e creato una piattaforma competitiva per la nostra organizzazione nella regione.”

Lena Hamdi, consigliere delegato corregionale per il Medio Oriente, ha aggiunto: “I servizi offerti dai nostri studi associati ci consentono di soddisfare le esigenze dei nostri clienti a prescindere dai confini. Un marchio comune è una pietra miliare per la nostra organizzazione e guardiamo fiduciosi a questo prossimo passo dello sviluppo della nostra regione.”

Nel corso del prossimo anno, gli studi affiliati in Africa, Canada e Israele adotteranno il marchio comune Andersen, mentre Andersen Global continuerà a espandersi rigorosamente in mercati chiave, tra cui Caraibi, America Latina, Africa e Medio Oriente.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 214 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

