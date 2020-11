Andersen renforce sa plateforme au Moyen-Orient

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen continue de renforcer son offre de services continus à ses clients du monde entier, et sa marque également puisque les cabinets membres d'Andersen Global du Moyen-Orient exerceront désormais leurs activités sous la marque « Andersen ». L'annonce fait suite à l'adoption de la marque « Andersen » par les cabinets membres européens et latino-américains en début d'année.

Les cabinets membres d'Andersen Global, qui exerçaient précédemment leurs activités sous les marques « Andersen Tax » et « Andersen Tax & Legal » en Égypte, en Jordanie et au Koweït, vont désormais adopter la marque commune « Andersen ». Par ailleurs, Andersen accueille le cabinet membre Alrikaz au Royaume d'Arabie saoudite (RAS) qui adoptera également la marque Andersen. L'adoption d'une marque commune dans la région reflète le mieux la gamme complète de services mondiaux que les cabinets membres Andersen offrent à leurs clients, avec notamment des services juridiques dans 16 pays, dont 2 au Moyen-Orient.

Outre ses cabinets membres en Egypte, en Jordanie, au Koweït et au RAS, Andersen Global est présente au Moyen-Orient à Bahreïn, au Liban, à Oman, en Palestine, au Qatar et aux Émirats arabes Unis par le biais de ses cabinets collaborateurs, avec des plans établis pour une expansion future.

« Notre adoption d'une marque commune à l'échelle mondiale est indicatrice de notre progression en tant organisation et de la direction que nous prenons », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Nous sommes déterminés à bâtir une organisation de référence qui définit la norme à l'échelle internationale pour les meilleurs services indépendants et synergiques de leur catégorie. Notre marque commune renvoie à notre service continu et à nos valeurs fondamentales communes dans le monde. »

Les racines de la plateforme mondiale d'Andersen remontent à 2002 lorsque 23 anciens partenaires d'Arthur Andersen ont créé le cabinet exclusivement fiscal WTAS LLC, suivi par l'établissement d'Andersen Global (anciennement WTAS Global) en 2014. La même année, le cabinet membre fondateur américain a décidé d'adopter la marque « Andersen Tax », suivi par les cabinets membres en Amérique latine, en Europe et en Afrique. Andersen Tax et Andersen Tax & Legal ont fait leurs débuts au Moyen-Orient en 2017, et la région s'est depuis développée et compte aujourd'hui plus de 20 sites, 500 professionnels de la fiscalité et du droit et près de 100 partenaires.

« Le Moyen-Orient est un marché émergent, et la fiscalité est un secteur qui prend de l'expansion, en particulier avec l'accent mis sur la diversification des économies », a ajouté Fouad Al Hourani, directeur général co-régional au Moyen-Orient. « L'offre de services complets et continus, y compris des services fiscaux et juridiques, a posé des fondations solides et créé une plateforme concurrentielle pour notre organisation dans la région. »

Lena Hamdi, directrice générale co-régionale au Moyen-Orient, a confié pour sa part : « Les offres de nos cabinets membres nous positionnent pour répondre aux exigences de nos clients malgré les frontières. Une marque commune est une étape importante pour notre organisation, et nous anticipons avec intérêt cette prochaine étape dans le développement de notre région. »

Au cours de l'année prochaine, les cabinets membres d'Afrique, du Canada et d'Israël adopteront la marque commune Andersen, tandis qu'Andersen Global poursuivra son expansion dynamique sur des marchés critiques, notamment les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde et est présente dans plus de 214 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.