Knopp Biosciences completa un finanziamento di serie C e nomina David Adair al CdA

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Knopp Biosciences LLC oggi ha annunciato di aver completato un finanziamento di capitale di serie C pari a circa $14 milioni, guidato da Solas BioVentures, il cui amministratore delegato, C. David Adair, M.D., è stato nominato al CdA di Knopp.

La chiusura della serie C segue un finanziamento di capitale pari a $13 milioni completato nel 2019. Knopp impiegherà il capitale in una sperimentazione di fase 2 di dexpramipexole orale nell'asma eosinofilica da moderata a grave, con i dati principali previsti per il primo trimestre 2021.

